La hierba medicinal que muchos usan por las mañanas para mejorar la circulación y aliviar las várices

En los últimos días se ha popularizado una recomendación sencilla: tomar por las mañanas una infusión de romero (Rosmarinus officinalis) para cuidar la circulación de las piernas y aliviar síntomas vinculados a las várices. La idea no es nueva -el romero se usa desde hace siglos como tónico circulatorio-, pero conviene separar tradición de evidencia y, sobre todo, usarlo con criterio.

¿De qué planta hablamos y por qué se la asocia a las várices?

El romeroes una aromática mediterránea con compuestos fenólicos (como el ácido rosmarínico) y aceites esenciales que le confieren propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En fitoterapia popular se le atribuye un efecto "activador" de la microcirculación, de ahí su uso en infusiones matinales o en masajes de piernas cansadas. Los medios que han impulsado la recomendación reciente citan el té de romero como apoyo para "mejorar el flujo" y aliviar pesadez, calambres o hinchazón leve.

¿Qué dice la evidencia científica… y qué no?

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el uso del romero en infusión está reconocido principalmente para problemas digestivos y como tónico general, pero no existe evidencia clínica sólida que respalde su eficacia directa en várices o insuficiencia venosa crónica.

Sin embargo, algunas revisiones científicas (como la publicada en Phytotherapy Research) destacan que los compuestos fenólicos del romero poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que podrían tener un efecto coadyuvante en la circulación.

Cómo tomar el romero por las mañanas (uso tradicional)

Infusión básica: 1 cucharadita (2–3 g) de hojas secas en 200–250 ml de agua caliente; reposar de 8 a 10 min, colar y tomar una vez al día por la mañana.

1 cucharadita (2–3 g) de hojas secas en 200–250 ml de agua caliente; reposar de 8 a 10 min, colar y tomar una vez al día por la mañana. Uso tópico (complementario): gel o aceite de masaje con romero tras la ducha, con masaje ascendente suave en pantorrillas (no sustituye al tratamiento médico).

Precauciones importantes

Embarazo/lactancia, anticoagulantes, enfermedad renal/hepática: consulta previa obligatoria.

Alergias o dermatitis: prueba primero uso tópico en zona pequeña.

Superficies cutáneas con variz prominente o flebitis: no masajear; acude al médico.

En resumen

estas pautas son orientativas. Si tienes síntomas persistentes (dolor, edema marcado, cambios en la piel),

El té de romero por la mañana es una opción tradicional que puede ayudar como coadyuvante frente a la sensación de piernas pesadas. Sin embargo, ninguna planta sustituye a las medidas de base (actividad, compresión, control del peso, evitar calor), ni reemplaza la consulta médica ante signos persistentes