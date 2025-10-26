El problema de los cribados, más allá de Andalucía

En Andalucía, su presidente ha actuado con rapidez para encarar los problemas surgidos con los cribados de las mamografías, centrados mayormente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Moreno reconoció los fallos y tomó la medida de cesar a la consejera de Salud, sustituyéndola por un peso pesado de la política regional: Antonio Sanz. El nuevo consejero ha pedido perdón, ha puesto en marcha la maquinaria de la sanidad andaluza para corregir las deficiencias y ha tendido la mano a la oposición de izquierdas para encontrar un marco de actuación que sea referencia obligatoria para cualquier administración y beneficie siempre a las mujeres. Vana iniciativa, pues socialistas y comunistas están volcados ya en la precampaña electoral y no quieren acuerdo de ningún tipo, sino sacar partido criticando la gestión de la Junta de Andalucía.

Sabido es que buena parte del problema viene de los tiempos en que gobernaba la Sanidad andaluza la actual ministra de Hacienda y candidata del PSOE a presidir la Junta, María Jesús Montero. Los protocolos que se hicieron entonces, denominados por algunos dirigentes socialistas «de la vergüenza», aconsejaban no comunicar nada a las mujeres afectadas cuando el resultado de la mamografía no era concluyente, de manera que había que esperar hasta tener una prueba complementaria para hacer la comunicación. Un planteamiento profesional que no parecía errado, si bien la irregularidad surgía cuando se tardaba en exceso en realizar esa segunda prueba y en comunicar su resultado a las afectadas. Ahí está el fallo de la Junta.

Pero es que hemos sabido que también en la Comunidad Valenciana (tiempos del socialista Puig), en Melilla y en Castilla-La Mancha, se han sucedido situaciones semejantes, por lo que cabe pensar que es un problema más generalizado que focalizado solo en Andalucía.