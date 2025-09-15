¿Por qué la mitad de las personas que toma semaglutida para adelgazar lo deja en un año?

La nueva clase de fármacos contra la obesidad, los ARGLP-1, está demostrando ser notablemente eficaces para ayudar a las personas a perder peso. Sin embargo, un nuevo estudio poblacional, que se presenta en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes que comienza hoy en Viena, revela que la mitad de los adultos sin diabetes que empieza a tomar semaglutida, para bajar de peso, en Dinamarca lo interrumpen en el plazo de un año.

«Este nivel de disminución es preocupante, ya que estos medicamentos no están pensados ​​para ser una solución temporal», explica el autor principal, Reimar W. Thomsen, del Departamento de Epidemiología Clínica de la Universidad de Aarhus, de Dinamarca. «Para que sean eficaces, deben tomarse a largo plazo. Todos los efectos beneficiosos sobre el control del apetito se pierden si se suspende el medicamento».

Para proporcionar más evidencia, los investigadores utilizaron datos de registros de salud a nivel nacional entre la fecha de lanzamiento del medicamento en Dinamarca (1 de diciembre de 2022) y el 1 de octubre de 2023. De 77.310 usuarios de semaglutida para bajar de peso identificados por primera vez, más de la mitad (40.262; edad media de 50 años, 72% mujeres) dejaron de tomarla después de un año. El 18%, el 31% y el 42% interrumpieron el tratamiento a los 3, 6 y 9 meses, respectivamente.

A propósito de por qué tantas personas dejan el tratamiento, el análisis reveló que el factor más común era la edad: los usuarios más jóvenes, de 18 a 29 años, tenían un 48% más de probabilidades de interrumpir el tratamiento durante el primer año que los de 45 a 59 años, tras controlar las diferencias de sexo. De igual manera, aquellos que vivían en zonas de bajos ingresos tenían un 14% de abandonarlo durante el primer año que los que vivían en zonas de altos ingresos.

Ambos factores resaltan el probable impacto de los altos costos de estos medicamentos (2.000 euros al año para la dosis más baja de semaglutida a partir de junio de 2025), lo que constituye una barrera importante para el tratamiento de muchas personas.

Además, quienes habían usado previamente medicamentos gastrointestinales (lo que puede indicar que son más vulnerables a los efectos secundarios gastrointestinales adversos comunes informados por los usuarios de GLP1-RA, como náuseas, vómitos y diarrea) tenían un 9% más de posibilidades de suspender la semaglutida durante el primer año.

De la misma forma, las personas con antecedentes de medicación psiquiátrica tuvieron un 12% más de probabilidades de interrumpirlo el primer año, mientras que quienes padecían enfermedades cardiovasculares u otras afecciones crónicas tuvieron alrededor de un 10 % , lo que también sugiere una mayor probabilidad de experimentar efectos adversos.