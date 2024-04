Rafael Guzmán: "Cada uno deberíamos responsabilizarnos de nuestra propia salud"

Todos intentamos cuidarnos de nuestra salud lo mejor que podemos. Descansos amplios, comida rica en nutrientes, orgánica y equilibrada, estrés reducido o hacer ejercicio todos los días son algunos de los propósitos que mucha gente se propone al empezar el año. No obstante, a veces puede ocurrir que sintamos que podemos ir un paso más allá.

De eso, precisamente, trata el nuevo libro de Rafael Guzmán García, psiconeuroinmunólogo clínico por la Universidad Pontificia de Salamanca, titulado "Tu cuerpo, tu hogar" (Editorial Planeta, 2024). Actualmente, es doctorando en la cátedra de Psiconeuroinmunología Clínica en la Universidad de Granada.

Asimismo, Guzmán también es:

Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Cádiz

Máster en Nutrición y Salud por la Universitat Oberta de Cataluña

Máster en Terapia Manual Osteopática por la Universidad Pontificia de Salamanca

Profesor del Instituto Científico Internacional PNI Europe en el máster de Psiconeuroinmunología Clínica de la Universidad Pontificia de Salamanca

Profesor del máster de Terapia Manual Osteopática de la Universidad Pontificia de Salamanca

Debido a este hecho, Rafael Guzmán atendió a LA RAZÓN para detallar más temas del propio libro y los argumentos que los componen.

P: ¿A quién te diriges con este libro?

R: Me dirijo a todos los públicos. Es un libro de difusión con rigor científico, pero me he preocupado de utilizar un lenguaje coloquial y científico, vamos a decir que he hecho un pequeño trabajo para que el lenguaje científico sea entendible por el público de a pie, para que lo pueda entender todo el público. Principalmente, para las personas que estén interesadas en su salud y estén comprometidas con su calidad de vida. A estas personas va enfocado.

P: ¿Qué lección pretendes o te gustaría que el lector saque al terminar de leer su obra?

Pues la primera es que que el lector sea consciente no puede delegar su salud en ningún fármaco, en ningún médico, en ningún sistema de salud, sino que debe delegar su salud en él. Es decir, que cada uno deberíamos de responsabilizarnos en nuestra propia salud.

El segundo mensaje es que la enfermedad no es cuestión de mala suerte ni de buena. Los datos científicos dicen que en torno al 85%-90% de todas las patologías crónicas, el origen está causado por los hábitos de vida. Por lo tanto, si nosotros pilotamos bien nuestra vida, la posibilidad de prever enfermedades, tener calidad de vida y aumentar la longevidad es mucho más posible.

P: ¿Qué es lo que le llevó a escribir este libro?

Uno de los principales motivos fue la frustración. La frustración de tener un número de pacientes limitados en mi consulta y ver que hay muchos que están sufriendo tontamente porque implementando ciertos hábitos pueden mejorar mucho su calidad de vida y solventar patologías crónicas. Por lo tanto, un día se me encendió la bombilla y pensé: "bueno, si escribo un libro, quizá ayude a más personas que aquí en mi consulta", porque en mi consulta tengo un tiempo limitado. Esos fueron los motivos.

P: El capítulo más largo del libro se lo dedicas al Sol y sus efectos en los seres humanos. ¿A qué se debe este hecho?

Hay una desinformación muy grande con respecto al Sol y a la luz solar. Hemos demonizado los rayos solares y el Sol solo nos aporta beneficios cuando lo tomamos de manera inteligente. No hemos de olvidar que es la principal fuente de vida de nuestro planeta y nuestra vida depende de la exposición a la luz solar. Empezando por nuestro biorritmo, que es quizá el aspecto que más tenemos que tener presente en nuestro día a día para poder cimentar una buena salud, está determinado por la luz solar.

Entonces, ese capítulo lo he querido alargar y me he querido documentar bien porque si, verdaderamente, no nos exponemos al Sol de manera cotidiana, la posibilidad de llegar al hospital es mucho mayor. Pero tampoco quiero que se me malinterprete: no estoy hablando de que tengamos que exponernos de manera alocada al Sol, sino que hay que seguir unos protocolos para exponernos, y uno de ellos es tener una buena nutrición, alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados de la familia Omega-3, y luego hacer una exposición gradual al Sol.

Pero lo que tenemos que tener claro que si el Sol fuese tan sumamente dañino, la especie humana no habría llegado a donde ha llegado, porque vivíamos el 90% de nuestro tiempo expuestos al Sol, y los estudios científicos dicen que las personas que están continuamente expondiéndose a él y produciendo melanina sufren menos enfermedades.

Y luego, porque el Sol regula en torno a 1.300 genes, de los cuales 900 son del sistema inmunológico. Nos aporta energía, también a los alimentos que nos comemos, por lo tanto, cuando comemos, lo que estamos haciendo es, literalmente, ordeñando los electrones que aporta el Sol. En conclusión, huir del Sol es lo más absurdo que hay.

P: ¿Somos nosotros los que no nos cuidamos lo suficiente o es el entorno en el que vivimos el que nos impide que nos cuidemos de una manera óptima?

A bote pronto, te digo que es el entorno el que nos empuja a enfermar y a descuidar nuestros hábitos. El ser humano ha establecido una serie de mecanismos de supervivencia que están marcados por la vida en la que se fraguaron esos genes, y en esa vida no existían la luz artificial, el estrés crónico, los tóxicos, los plásticos... Era una vida mucho más orgánica, por así decirlo.

Entonces, la problemática es que nuestra genética y nuestros patrones fisiológicos y bioquímicos se siguen rigiendo por esas leyes ancestrales y lo que hemos cambiado es nuestro ambiente, por lo tanto este nos empuja a enfermar, a abandonar los buenos hábitos porque, por desgracia, en nuestra sociedad, prevalece el consumo. Y con ello, te estoy diciendo que detrás de las grandes empresas agroalimenticias, tecnológicas y demás, están grupos de neurocientíficos que saben cómo funciona nuestro cerebro, y nos tienden psicodramas en las que caemos una y otra vez, y esto nos lleva a enfermar.

Si tuviera que contestarte rotundamente, es el ambiente que nosotros hemos creado lo que nos lleva a enfermar.

P: ¿Se puede entender, en tu libro, que la salud del ser humano, generación tras generación, va a ir a peor?

Nuestros abuelos tenían mejor salud que nosotros, que nuestras generaciones. Lo que no hay que confundir es esperanza de vida con calidad de vida. Esperanza de vida no significa salud, significa que duras más años, pero no con salud. Y, sin miedo a equivocarme, la era tecnológica a la que estamos sometidos está impulsando al sedentarismo, a la pérdida de capacidad cognitiva y, por desgracia, ya se ha acuñado el término de "demencia digital.

El problema es que todos estos actos que hacemos todos los días generan marcas epigenéticas que se heredan, por lo tanto, lo que hacemos todos los días de permanecer entre seis y ocho horas sentados delante de nuestras pantallas, expuestos a luces artificiales, comiendo alimentos ultraprocesados... Todo eso genera marcas químicas que heredarán nuestros nietos y bisnietos. Si por mano del demonio, no nos ponemos manos a la obra en revertir esta situación, y en intentar recrear ese ambiente ancestral, yo pienso que las generaciones venideras, y así apuntan los estudios, van a contra con una salud muy pobre.

Rafael Guzmán García, autor del libro "Tu cuerpo, tu hogar" Hugo G. Pecellín

P: ¿Cuáles son los consejos que darías a un paciente que quisiera cuidar su salud de manera óptima, siguiendo la línea que muestras en el libro?

Lo primero que le diría al usuario de a pie es que utilice el sentido común. Y este nos tiene que llevar a pensar que el organismo, nuestra especie humana, se ha desarrollado en un ambiente totalmente distinto al que vivimos hoy y este ambiente se ha modificado tan sumamente rápido que no le ha dado tiempo a adaptarse. Por lo tanto, tenemos que regirnos por todo aquello que nuestro subconsciente nos pide o nos dicte. Traducido al castellano: ¿qué te apetece hacer en vacaciones? En vacaciones nos apetece descansar, dormir, estar en contacto con la naturaleza, estar con la familia, tomar el Sol, bañarnos en la playa, ir a la montaña... Estas son las cosas que rigen nuestra vida, y que nos hacen felices y nos otorgan salud.

Por lo tanto, si tuviera que establecer una jerarquía de prioridades, le daría el número uno a dormir, evidentemente, ya que el ser humano tiene que dormir entre siete y ocho horas diarias si quiere tener salud. Segundo, no alejarnos de la naturaleza, ya que esta nos aporta todo lo que necesitamos para tener calidad de vida y salud; establecer relaciones personales directas, no virtuales; implementar el ejercicio físico en nuestro día a día, y esto no quiere decir estar ocho horas sentado y luego ir tres cuartos de hora al gimnasio, ya que eso nos haría sedentarios activos, pero sedentarios. Necesitamos movimiento en nuestro día a día, levantarnos cada 45-50 minutos y movernos algo. Y, por supuesto, comer alimentos orgánicos, con pocos aditivos, poca manufacturación. Que cada vez que vayamos a comer un alimento, procurar que en la etiqueta haya pocos ingredientes. Es decir, alimentos que nos aporten nutrientes, como la carne, el pescado, la verdura, la fruta, el marisco, frutos secos y poco más.

Y teniendo estas consideraciones, que son básicas y de sentido común, sin lugar a dudas, vamos a poder revertir patologías que creemos que son crónicas y que van a estar con nosotros toda la vida, y, por supuesto, incrementar nuestra longevidad.

P: Imagínate que estas en una librería, ve a un cliente que está pensando en comprarse su libro. ¿Qué le diría para convencerle?

Creo que le diría: "Mira, si quieres tener salud, empieza por lo básico. En el libro, te hablo de lo básico para organizar nuestra biología. Cómprate este libro, que es el código bio-civil o bio-ético del ser humano, donde vienen las leyes fundamentales de cómo funciona el cuerpo. Llévate el manual de instrucciones de nuestro cuerpo, que es este libro. Y una vez que sepas cómo funciona el cuerpo, luego cómprate el libro que tu quieras, y perfecciona, pero empieza por lo básico, que son las reglas fundamentales".

Creo que empezaría por ahí. Y también le diría, por supuesto, que la salud es una entidad multifactorial, que no se ciña a leer un libro sobre un solo factor de la salud, como la alimentación, el ejercicio... Que por eso también me decidí a escribir este libro y hablar un poco de todos los factores que gobiernan nuestra salud. Creo que atacaría por ahí para intentar convencerlo.

Puedes comprar el libro de Rafael Guzmán, "Tu cuerpo, tu hogar" (Editorial Planeta, 2024), a través de este enlace.