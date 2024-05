"Para la salud de nuestro intestino no pueden faltar las verduras a diario"

1. ¿Los principales consejos para cuidar la salud digestiva son estos: consume aceite de oliva, toma fibra, consume cada día cinco porciones de frutas y verduras, no abandones la leche, bebe suficiente agua, modera la ingesta de alimentos grasos, prepara los alimentos de manera sencilla y evita las comidas abundantes?

De esos consejos yo me desharía de dos y añadiría algunos otros. No me parece necesario: Comer cada día exactamente cinco porciones de frutas y verduras. ¡Con hacer tres comidas al día en las que se incluya verdura (tanto cocida como cruda) y con un par de frutas al día es suficiente. Tampoco tomar leche. Los demás consejos sí que son muy interesantes para tener una buena salud digestiva. Añadiría algunos más: aparte del aceite de oliva, más fuentes de grasas saludables como pescado azul de pequeño tamaño o frutos secos. Incluir ventanas de ayuno en tu día a día (ajustándolas al perfil de cada persona) hacer 3 comidas al día con un horario regular, cenar pronto (de 19:00 a 20:00 de la tarde),tomar alimentos fermentados (kéfir, kombucha, chucrut, kimchi y encurtidos, por ejemplo) tomar almidón resistente. (Se consigue mediante el enfriamiento de hidratos de carbono (patata cocida, arroz, avena) en nevera y su posterior toma. El almidón resistente sirve de alimento para nuestras bacterias del intestino, comer tranquilos(una comida con la mente dispersa tiene un 99% de posibilidades de producir síntomas digestivos), moverse, recibir luz del sol…

2. ¿Más allá de esos consejos es recomendable también alimentarse acorde con la edad? ¿Esto qué significa exactamente?

La edad es un factor importante para saber cómo nutrirse, ¡pero tenemos que mirar mucho más allá! No basta solo con la edad. Si tuviera que decir algo general en relación con la edad diría que mantener una ingesta de proteína equilibrada va a ayudar al correcto mantenimiento del músculo, una estructura (ya considerado órgano) súper importante para mantener nuestra salud metabólica. Por otro lado, a medida que nos hacemos mayores se sabe que acumulamos más tóxicos y radicales libres, por lo que es muchísimo más importante la ingesta de antioxidantes en forma de frutas y verduras, ya que nuestro organismo tendrá una menor capacidad de regeneración y de autolimpieza. No diría que hay un alimento específico que tengamos que aumentar y me decantaría con que con la edad trabajáramos en tener poca inflamación a nivel intestinal.

3. ¿Y tomar probióticos de suplemento o que estén en los alimentos?

Es súper necesario tomar alimentos probióticos en el día a día para mantener un buen ecosistema en nuestro intestino. Como ya se ha demostrado, en el intestino es donde se cuecen muchas de las patologías que hoy son portada en todos los hospitales, y el mantenimiento de la salud intestinal reside en el mantenimiento de una microbiota equilibrada y saludable. La suplementación con probióticos se ha visto que ayuda en innumerables enfermedades, pero siempre tiene que ir dirigida por un profesional sabiendo por qué y para qué se utilizan.

4. ¿Cómo afecta el ayuno intermitente a nuestra salud digestiva?

¡Le sienta de maravilla! Un ayuno de 12 horas va a tener un sinfín de beneficios: La autofagia, es decir, la limpieza del intestino. ¡No nos damos cuenta de que nuestro intestino tiene que autolimpiarse! Y si estamos comiendo cada 5 horas y no le dejamos el tiempo suficiente no parará de trabajar y dará lugar a la acumulación de tóxicos y de residuos. Va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Guiño a personas con diabetes o hipotiroidismo. ¡Reduce los triglicéridos en sangre! Permite que nos DESINFLAMEMOS. La gran cruz de esta época con respecto a la nutrición es la inflamación. “Lola, si yo solo como ensaladas, ¿cómo es que me inflamo?” me preguntan muchos pacientes. Prueba a dejar descansar a tu intestino y escuchar las señales de hambre y saciedad que te pide. En procesos de bajada de peso, permite que no disminuya la masa muscular. Ayuda al sistema inmunológico en el transcurso de muchas patologías.

5. ¿Hay alimentos para todos los días y otros que solo se pueden tomar de cuando en cuando?

¡Sí! ¡Para la salud de nuestro intestino no pueden faltar en nuestro día a día las verduras en todas sus formas! Y todos los alimentos que contengan fibra prebiótica. Las frutas también serán muy importantes, así como las grasas saludables y las legumbres. Las legumbres no es necesario tomarlas todos los días, pero sí que tienen que estar presentes semanalmente. Por otro lado, para mantener un buen estado de salud general todos los días debemos incluir nuestra porción de proteína (vegetal o animal) y algo de grasa saludable. Los cereales (pan, pasta, arroz, avena) no son tan necesarios en nuestro día a día, pero sí que pueden estar incluidos sin problema y si están en su forma integral ¡mejor que mejor!

6. ¿Y alguno que debamos eliminar por completo?

No me gusta decir que hay que eliminar alimentos, porque también tenemos que comprender que alimentarse es cultura y que nos conecta con lo que somos y hemos sido. Lo que hay que hacer es reducir el consumo de azúcar, comida rápida, ultraprocesados, proteína de mala calidad (como embutidos de mala calidad) y productos industriales. Todo lo que no sea natural, vamos. Es muy intuitivo que todo lo que haya sufrido un procesado será más difícil de digerir y tendrá repercusiones a nivel de nuestra salud intestinal. No de forma inmediata, ¡claro está! Por lo que no pasa nada porque de vez en cuando tomes azúcar, embutidos o algún carbohidrato simple. Tu salud digestiva no caerá en picado, pero sí que necesitará más tiempo para recuperarse después de tomar alimentos procesados ya que su digestión es mucho más costosa y provocan un desequilibrio en nuestra microbiota. Entonces, no hace falta eliminar por completo, de vez en cuando está bien comer aquello que te haga disfrutar, pero sabiendo que si eso se mantiene en el tiempo habrá repercusiones a nivel intestinal. Debemos meter más consciencia y menos restricción.

7. ¿Cómo podemos saber que nuestro sistema digestivo está en buenas condiciones?

¡Él te avisa! No hay que hacer nada, solo parar un poco y escucharse. Si nuestra salud intestinal se ve en problemas se puede manifestar de diferentes maneras: avisándonos con síntomas digestivos: estreñimiento o diarrea, gases, hinchazón abdominal, reflujo...Avisándonos con síntomas extradigestivos (siempre suelen ir acompañados de síntomas digestivos): reacciones cutáneas, inflamación articular, infecciones urinarias recurrentes, cansancio, neblina mental y falta de concentración, dolores de cabeza migrañosos...Mi consejo es que si existe alguna patología, la que sea, se investigue qué tal se encuentra el sistema digestivo. Obviamente no es la causa de todo lo que ocurra en nuestro organismo, ¡pero nos puede dar varias pistas que no se encuentran en ningún otro lugar!