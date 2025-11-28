Sergio Alonso, premiado por su trayectoria en el mundo de la información de la salud

El Palacio de la Prensa de Madrid acogió anoche la celebración de la XXII edición de Los Mejores de PR, una gala en la que tuvieron especial protagonismo los periodistas y directores de los principales diarios digitales de nuestro país como en un momento en el que la libertad de prensa está en tela de juicio. Y LA RAZÓN ocupó un lugar excepcional, ya que Sergio Alonso, director adjunto del periódico, y director del suplemento semanal A TU SALUD, fue reconocido con el Premio a la trayectoria en el mundo de la información de la salud.

Con este nuevo galardón, el suplemento ya acumula un total de 64 premios, consolidándose así como la publicación más galardonada de la prensa nacional, con reconocimientos tan prestigiosos como el Premio Jaime I de periodismo, el de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), entregado por Doña Letizia, o el de incontables sociedades científicas y consejos profesionales del sector, entre los que destacan enfermeros, médicos, farmacéuticos o dentistas, además de numerosas compañías de la industria farmacéutica y biosanitaria.

XXII edición

El maestro de ceremonias de la gala fue Pedro Aparicio, director y editor de PRNoticias, quien destacó el complicado momento que vive el periodismo después de más de dos décadas al frente de este diario. Entre los galardonados de la noche también se reconoció la labor de Comunicación Integral a Cofares; al periodista Rubén Amón como mejor tertuliano de la radio; el Premio a los 35 años de Onda Cero o el Premio al Mejor Programa de entretenimiento a ‘El Hormiguero’.