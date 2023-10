Sobrevivir no es fácil

Cada vez que enciendo el televisor para informarme de lo que está ocurriendo me doy cuenta de lo afortunada que soy por la situación que me ha tocado vivir por el simple hecho de haber nacido donde he nacido.

La realidad es que hoy en día millones de personas viven (más bien sobreviven) en países en guerra en los cuales se diferencian dos grandes grupos: los fallecidos y los que intentan sobrevivir a vivencias extremas que ni somos capaces de imaginar. Todas esas personas son forzadas a vivir dejando atrás el pasado, pero ¿es esto posible?

El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental que nace tras haber experimentado una situación aterradora. Es una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo y que posee una sintomatología muy diversa que abarca desde recuerdos intrusivos, evasión para hablar del tema o visitar el lugar de los hechos, pensamientos negativos y estado emocional fluctuante lo cual influye en las respuestas tanto físicas como emocionales.

Existen personas que desarrollan la enfermedad tiempo después de haber vivido la experiencia traumática, por lo que el apoyo desde un primer momento es fundamental. Dichos síntomas pueden perdurar meses e incluso años, y obtener el tratamiento correcto es fundamental.

Se considera que una persona padece estrés postraumático cuando dichos síntomas interfieren en sus actividades diarias.

Existen recuerdos que se ven activados por estímulos sonoros (como el ruido de una moto asociado con el de un bombardeo) o destellos lumínicos que se relacionan con grandes explosiones.

Pensamientos suicidas asociados a la falta de oportunidades para superar estas situaciones hacen que el porcentaje de personas que deciden acabar con su vida se dispare, al igual que el consumo de drogas y alcohol, la depresión o la ansiedad.

No olvidemos que los muertos son víctimas, y los vivos también.