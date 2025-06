La última advertencia sobre Mounjaro, el superventas frente a la obesidad: puede limitar la eficacia de la píldora

La agencia británica MHRA advierte que en mujeres en edad fértil y con sobrepeso el tratamiento con tirzepatida (Mounjaro) para diabetes y obesidad, este medicamento puede reducir la efectividad de la píldora, por lo que les insta a utilizar un método anticonceptivo que no sea oral. El aviso llega tras confirmar 40 casos de usuarias que se han quedado embarazadas a pesar de tomar la píldora.

La recomendación aparece en una nueva guía dirigida a pacientes publicada por el regulador británico en la que señala que las mujeres en tratamiento con agonistas del GLP-1 deben usar anticonceptivos eficaces mientras toman estos medicamentos y deben esperar hasta dos meses después de suspenderlos antes de intentar quedar embarazadas en el caso de semaglutida (Wegovy, Ozempic y Rybelsus) o uno si se trata de Mounjaro. Con liraglutida no es necesario este tiempo de espera tras la interrupción del tratamiento.

"Si le recetan Mounjaro (tirzepatida) y está usando un anticonceptivo oral (la píldora), use una forma no oral (como condones, DIU o implante) de anticoncepción además de su píldora durante cuatro semanas después de comenzar a tomar medicamentos GLP-1 y durante cuatro semanas después de cualquier aumento en la dosis", señala la guía.

También indica que si la mujer queda embarazada mientras esta tratándose con los GLP-1 debe consultar con un profesional de la salud y dejar de tomar el medicamento lo antes posible.

Estos fármacos no deben usarse durante el embarazo, si la mujer está intentando quedar embarazada o durante la lactancia, aunque la recomendación se basa en un principio de precaución, ya que el regulador advierte de la falta de datos de seguridad al respecto. En estudios en animales sí se ha visto que los GLP-1 pueden ser teratogénicos pero no hay datos en humanos.

En España, la ficha técnica de Mounjaro señala que la interacción observada con los anticonceptivos orales no se considera clínicamente relevante y expone que no es necesario un ajuste de dosis. Sí advierte de que no se recomienda su uso en el embarazo o en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos, y que no debe tomarse durante la lactancia, por la misma razón apuntada por la MHRA de falta de datos de seguridad.

Aunque estos medicamentos están autorizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 o la obesidad, su uso se ha disparado por razones estéticas, lo que incrementa su utilización sin seguimiento médico adecuado. La directora de seguridad de la MHRA, Alison Cave, recordó que: "Estos medicamentos no deben usarse como tratamientos cosméticos ni como soluciones rápidas para bajar de peso". Además, reiteró que los pacientes deben consultar con profesionales sanitarios y leer atentamente los prospectos, ya que la guía publicada por el regulador británico no sustituye el asesoramiento médico individualizado.