¿Son los ronquidos peligrosos? Estos cambios en tu estilo de vida pueden ayudarte a dejar de roncar

El ronquido es un fenómeno común que ocurre como resultado del movimiento de los tejidos blandos dentro de la garganta, más específicamente, los del velo del paladar. En algún momento de nuestras vidas, casi todos hemos roncado, sin embargo, este fenómeno tiende a ser más recurrente en la vida adulta. De hecho, entre los 30 y 60 años, estudios revelan que el 44% de los hombres y el 28% de las mujeres sufren de ronquidos de forma regular. Al alcanzar la edad de 60 años, cerca del 50% de las personas experimentan este problema. Si bien los ronquidos pueden parecer un problema menor, lo cierto es que pueden ser un indicador de problemas de salud subyacentes, por lo que es importante abordarlos de manera efectiva.

Posibles causas de los ronquidos:

El ronquido es considerado por muchos como una simple molestia, pero es -en realidad- un indicador de que algo en nuestro organismo o en nuestro estilo de vida no está funcionando correctamente. Este fenómeno, que puede causar estragos en la calidad del sueño tanto de quienes lo padecen como de sus parejas, tiene muchas posibles causas.

Los roncadores son más propensos a padecer apnea del sueño QuironSalud QuironSalud

Primero, la morfología de nuestras vías respiratorias puede ser un factor decisivo. Con el paso de los años, los órganos de la cavidad bucal pueden crecer de manera desproporcionada, lo que provoca una obstrucción nocturna y consecuentemente, ronquidos. En el mismo tenor, la sinusitis crónica, que ocasiona una obstrucción parcial de los senos nasales, puede ser también un agente causante de ronquidos.

Nuestros hábitos de vida también juegan un rol crucial. El tabaco, por ejemplo, puede inflamar la zona traqueal y nasal, creando una resistencia que puede conducir al ronquido. De la misma manera, el alcohol relaja los músculos del cuello, provocando una obstrucción parcial de la faringe y la cavidad nasal, lo que puede resultar en ronquidos. Las pastillas para dormir, especialmente en dosis potentes, pueden tener un efecto similar.

El riesgo de roncar también se incrementa con la obesidad. El exceso de grasa abdominal puede presionar hacia arriba, obstruyendo parcialmente la faringe y la laringe y provocando ronquidos. Además, dormir boca arriba puede causar una obstrucción de la faringe y la cavidad nasal, lo que puede resultar en ronquidos. Del mismo modo, algunas personas que respiran principalmente por la boca pueden experimentar ronquidos durante el sueño. El estrés, que puede provocar agitación y respiración bucal durante el sueño, puede también ser un factor contribuyente.

Finalmente, la apnea del sueño, una afección en la que la respiración se detiene y comienza repetidamente durante el sueño, puede estar asociada con ronquidos frecuentes.

Es fundamental recordar que, aunque el ronquido en sí mismo no es una enfermedad, es una señal de que algo no va bien. Y en el largo plazo, sus efectos pueden ser bastante graves. Se ha sugerido una posible conexión con la enfermedad de Alzheimer, aunque aún no está claro si los ronquidos son una causa o un síntoma de esta enfermedad. Sin embargo, los efectos más comunes están relacionados con la mala calidad del sueño y la falta de aire causada por los ronquidos. Esto puede llevar a fatiga durante el día, somnolencia, falta de atención, nerviosismo, ansiedad, dolor de cabeza, dificultad para razonar o pérdida de memoria.

Además, los ronquidos pueden impactar en la salud cardiovascular debido al descanso insuficiente, causando hipertensión o problemas cardíacos. Por eso, si sufres de ronquidos frecuentes, es recomendable buscar asesoramiento médico para abordar la raíz del problema y mejorar tanto tu calidad del sueño como tu salud en general.

Android cuantificará lo que roncas y toses mientras duermes. La Razón Cortesía de Kampus Production / Pexels.

Estrategias contra los ronquidos

El ronquido puede ser un inconveniente significativo, ya que interfiere con el sueño reparador, tanto para la persona que ronca como para aquellos a su alrededor. Por lo tanto, si usted o su pareja están buscando maneras de reducir la incidencia de los ronquidos, existen varias estrategias efectivas que pueden implementar.

Para prevenir el ronquido, es efectivo modificar hábitos asociados al sedentarismo. Es crucial mantener un estado de salud física óptimo, especialmente en individuos que padecen sobrepeso u obesidad, ya que esto puede mitigar tanto los ronquidos como los síntomas de la apnea del sueño. Se recomienda evitar dietas extremas y optar por una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física. Es igualmente importante abstenerse de fumar.

Adoptar la postura de dormir de lado en lugar de boca arriba puede mejorar la calidad del sueño, ya que esta posición facilita la respiración y previene la apnea del sueño. Además, puede ser útil el uso de dilatadores nasales, tanto internos como externos. Estos dispositivos, diseñados para ensanchar las vías nasales y facilitar una mejor entrada de aire, pueden ser de gran ayuda para las personas que presentan dificultades respiratorias durante el sueño.

Incrementar la ingesta de líquidos no alcohólicos también puede reducir los ronquidos. La hidratación adecuada ayuda a evitar la sequedad en nuestras vías respiratorias, que puede causar congestión nasal y ronquidos más intensos. Al mantenernos hidratados, reducimos el riesgo de obstrucción en las vías respiratorias y evitamos respirar por la boca durante el sueño, lo que reduce el ronquido. Aunque no hay una cantidad específica de agua recomendada para reducir el ronquido, se sugiere consumir como mínimo 8 vasos de agua al día y aumentar la ingesta de alimentos ricos en agua. Estos aportan nutrientes esenciales para la salud general.

Dormir en pareja no es tan idílico como nos han vendido La Razón La Razón

Finalmente, se sugiere el uso de dispositivos dentales antirronquidos. Estos incluyen dispositivos de avance mandibular (MAD), que desplazan la mandíbula inferior hacia adelante, y dispositivos de retención de la lengua (TRD o TSD), que mantienen la lengua en su lugar. Ambos tipos de dispositivos han demostrado ser efectivos en la reducción de los ronquidos.

Los ejercicios orofaríngeos son otro método eficaz, ya que fortalecen los músculos de la lengua, el paladar y la garganta, reduciendo los ronquidos. No obstante, si el ronquido persiste a pesar de la incorporación de cambios sencillos en el estilo de vida, es recomendable buscar la asesoría de un profesional de la salud o un especialista en medicina del sueño para tratar posibles causas subyacentes de manera más específica y personalizada.