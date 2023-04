Una terapia experimental logra la remisión total del cáncer en bebés con una leucemia mortal

Los bebés con un subtipo de leucemia linfoblástica aguda muy agresiva tienen ahora una prometedora terapia para su cáncer. Los resultados de un ensayo clínico en fase II que se publica en The New England Journal of Medicine muestra que añadir la inmunoterapia utilizada a la quimioterapia tradicional es un método seguro y eficaz para los niños menores de un año con este cáncer de la sangre y de la médula ósea.

Aunque es raro en términos absolutos, este subtipo de enfermedad es la más frecuente en niños de esa edad, y su pronóstico en este tramo no había mejorado en las últimas décadas. De hecho, la tasa de supervivencia para los bebés que tienen leucemia linfoblástica aguda es ronda el 50%. Sin embargo, el tratamiento analizado por los investigadores mejoró la supervivencia a los dos años de un 66% en los niños que solo habían recibido quimioterapia en años anteriores a un 93% en los pacientes tratados durante el ensayo. Además, tuvo menos efectos secundarios.

A la vista de los resultados obtenidos, la inmunoterapia con blinatumomab (un anticuerpo biespecífico que se une por una parte a las células tumorales y por otra a los linfocitos T) se convertirá en el tratamiento estándar en todo el mundo para los bebés con esta forma agresiva de leucemia, según señalan los autores.

El estudio representa un gran avance en el tratamiento del subgrupo de leucemia linfoblástica aguda (LLA) infantil, la forma más agresiva de la enfermedad. «De los pacientes menores de un año con LLA, el 80% tienen reordenamiento del gen KMT2A. Los pacientes con este reordenamiento tienen un pronóstico peor que los que no lo tienen», subraya Blanca Herrero Velasco, Oncohematóloga pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en declaraciones a Science Media Center.

Por lo general, la quimioterapia intensiva funciona en la mitad de los bebés. Pero en la otra mitad de los niños, la enfermedad reaparece al cabo de dos años, o los niños mueren, a veces, a causa de los efectos secundarios de la terapia.

«Son pacientes con mucha toxicidad por el tratamiento, muchas infecciones y mortalidad asociada a complicaciones de la quimioterapia, sumado al hecho de que tienen una tasa mayor de recaídas que los pacientes pediátricos mayores de un año con LLA. Estas recaídas son precoces, durante el propio tratamiento o en el primer o segundo año tras el tratamiento», detalla Herrero Velasco. Según los datos del estudio, el 90% de las recidivas (cuando el cáncer reaparece) se producen durante los dos años de tratamiento.

El gran hallazgo de este estudio es que sitúa este tipo de leucemia al nivel de otros subgrupos de leucemia linfoblástica aguda infantil de pronóstico bueno o intermedio. La inmunoterapia con el fármaco blinatumomab ya se ofrece a algunos adultos y niños mayores con LLA. Aún no estaba claro si este tratamiento también sería bien tolerado y eficaz en los bebés ni cuál sería la dosis correcta.

¿Cómo funciona esta inmunoterapia en bebés?

Para analizar la eficacia de la inmunoterapia blinatumomab en bebés con LLA, los investigadores del Centro Princesa Máxima de oncología pediátrica de los Países Bajos dirigieron un ensayo clínico internacional. Entre 2018 y 2021, 30 niños de 9 países fueron tratados con blinatumomab.

A esta terapia se añadió al tratamiento de quimioterapia existente, el denominado protocolo Interfant-06. El equipo comparó los resultados con los de 214 niños que habían sido tratados en años anteriores con la terapia estándar Interfant-06: el mismo tratamiento, sin blinatumomab.

La tasa de supervivencia de los bebés que recibieron un mes de inmunoterapia además de quimioterapia fue significativamente mayor: el 93% de ellos (28 niños) seguían vivos dos años después del diagnóstico. Esto sitúa la supervivencia de los bebés con una reordenación KMT2A en sus células leucémicas al nivel de la supervivencia media de los niños mayores con esta forma de cáncer de la sangre.

Dos años después del diagnóstico, el 18% de los bebés tratados con blinatumomab (5 pequeños) vieron reaparecer el cáncer o murieron a causa de la enfermedad. Esto también indica una fuerte mejora en comparación con los bebés tratados dentro del protocolo Interfant-06, sin inmunoterapia. En ese grupo, el 51% sufrió una recidiva o falleció.

La doctora Inge van der Sluis, oncóloga pediátrica y farmacóloga clínica del Centro Princesa Máxima de oncología pediátrica, que dirigió el estudio clínico, destaca que "esta es la primera vez que probamos blinatumomab como tratamiento de primera línea, y por primera vez en niños tan pequeños", subraya.

Según apunta, "se trata de un estudio pequeño, pero con un resultado lo suficientemente claro como para que todos los bebés con esta forma de leucemia reciban ahora inmunoterapia como parte del tratamiento estándar. Queremos confirmar el efecto de blinatumomab en un estudio más amplio con más niños", afirma.

¿Cuándo se implantará en España?

«Los datos de este artículo tienen importancia en el diseño del próximo protocolo INTERFANT 21 [ensayo en fase 3], que utilizará blinatumomab en el tratamiento de estos lactantes combinado con quimioterapia», explica la oncohematóloga pediátrica del Hospital Niño Jesús.

Por su parte, Pablo Velasco Puyo, Médico adjunto del Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica del Hospital Vall d'Hebron, explica que «es un estudio de fase II que ha sido aceptado en la revista NEJM, lo que demuestra la calidad, ya que es una revista con un peer review muy exigente».

En esencial, «ha introducido la inmunoterapia en primera línea de una de las leucemias más agresivas y de peor respuesta que existen en pediatría, y han conseguido una supervivencia libre de enfermedad un 60% mayor [30 puntos en porcentaje] en dos años con una toxicidad manejable. Yo creo que estos datos son una buena noticia, aunque se tienen que validar en el fase 3, que esperamos que pronto se abra en varios países, incluido España».

Y prosigue: «Las principales limitaciones son el número de pacientes y la no aleatorización del blinatumomab, ambos derivados de lo rara que es esta enfermedad, con unos 7-10 casos al año probablemente [en España]. En cuanto al periodo de seguimiento, en general es poco teniendo en cuenta que puede haber recaídas tardías, aunque esto podría no ser tan importante en esta leucemia, ya que suele recaer de manera precoz».