Si tienes un trabajo sedentario y quieres perder peso, estos son los pasos que debes dar todos los días

Caminar es bueno para la salud, y de hecho, todos los expertos coinciden en que las personas debemos dar una cifra amplia de pasos al día para mantenernos sanos. Y de ello depende nuestra actividad diaria, pues poco vale hacer ejercicio o deporte si luego nos pasamos el resto del día sentados. Por ello, se trata de un factor que depende de si nuestro trabajo es más activo o sin embargo sedentario. Los estudios así dictan sentencia, y establecen un número de pasos diarios o actividad física diaria que podría contrarrestar el hecho de estar todo el día sentados por nuestro trabajo o cualquier otro determinante. Y será siempre el NEAT el que juegue un papel relevante.

Por sus siglas en inglés, el NEAT se trata del "non-exercise activity thermogenesis", o termogénesis producida por actividad fuera del ejercicio al traducirlo al castellano. Y se refiere al gasto energético que resulta de todas las acciones que no se consideran deportivas pero que requieren un esfuerzo físico. En resumidas cuentas, cuánto caminamos al día para nuestras acciones diarias, por ejemplo al ir a hacer la compra, paseando, limpiando nuestra casa y en definitiva, cuánto nos movemos a diario.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que podrían evitarse hasta cinco millones de muertes al año si la población mundial fuera más activa, ya que este tipo de actividad ayuda a mantener nuestro cuerpo y mente saludables, ya que previene enfermedades, reduce síntomas de ansiedad, estrés o depresión y mejora la memoria y la concentración, entre otros beneficios.

El NEAT no se compone solo de la práctica deportiva, pues de nada sirve hacer una hora de entrenamiento (sea cual sea) si las veintitrés horas restantes no nos movemos. Y aumentar nuestro NEAT es tan simple como hacer pequeños cambios que marcan la diferencia, tales como ir a andando al trabajo o a hacer otras labores, así como no pasar más de una hora sentados. Pero esto último se vuelve complicado para aquellas personas que tienen un trabajo que no requiere de esfuerzo físico y es sedentario.

Estos son los pasos que hay que dar si trabajas todo el día sentado, según un estudio

Según un artículo del blog de la Sociedad Española de Cardiología, los beneficios que podemos recibir de nuestro NEAT comienza a partir de los 3.967 pasos, ya que esa cifra "podría reducir el riesgo de muerte por cualquier causa". "Nuestro mensaje es que se deben caminar todos los días al menos 4.000 pasos para reducir la mortalidad global, y 2.400 al menos para reducir la muerte cardiovascular", explica el doctor Jiménez Navarro a la institución.

De esa cifra, asimismo, cada incremento de 1.000 pasos se correlaciona con una reducción significativa de la mortalidad por cualquier causa del 15%. El estudio también explica que "cuantos más pasos, mejor para la salud en términos de salud, asegurando que dar más de 20.000 pasos al día la mejora es aún mayor que dar solo 4.000 o una cifra menor.

Obviamente, las cifras necesarias pueden variar, pues no es lo mismo una persona que trabaja en un trabajo en el que se mueve en cualquier momento, a otra persona que pasa las ocho horas sentado. Según un estudio publicado en British Journal of Sports Medicine, el menor riesgo de muerte prematura se da entre las personas que dan entre 9.000 y 10.500 pasos diarios.

"Puede ser cualquier actividad que se adapte a su estilo de vida, como hacer pausas regulares para caminar lejos de la pantalla del ordenador, ir al gimnasio, disfrutar de clases de ejercicio o incluso bajarse del autobús una parada antes para dar más pasos", explican desde el análisis, que hace hincapié en "llegar a los 10.000 pasos diarios". "Hay que animar a todo el mundo a mantenerse activo para su salud cardiaca y circulatoria realizando 150 minutos de ejercicio moderado a la semana".

De este modo, cualquier manera de potenciar el NEAT es bienvenida, y necesaria para mantener nuestra actividad diaria y en todas las franjas horarias, no aislándola en solo una o dos horas por el resto ser sedentario. Algunos consejos puede ser: usar la escalera en lugar del ascensor, ir al trabajo a pie (o si no se puede, al menos en bicicleta), hacer la compra de forma física, pasar más tiempo de pie (no sentarnos en el transporte público o hablar en nuestro trabajo con otros compañeros de pie), caminar al menos media hora por día a un ritmo continuo o aprovechar las tareas del hogar como la limpieza o cocinar para ir dando pasos.