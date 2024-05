El vapeo, en pie de guerra contra el plan de Sanidad que les equipara con el tabaco: «El Ministerio quiere hundirnos»

El sector del vapeo, representado por la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), ha reunido este viernes en Madrid a las más de 500 pequeñas y medianas empresas del sector del vapeo

en una manifestación frente al Ministerio de Sanidad. Usuarios, dueños de tiendas de vapeadores, distribuidores y fabricantes han llegado a la capital desde diferentes puntos de toda España para denunciar la «demonización sistemática» que soportan y su preocupación ante las consecuencias que tendría la equiparación regulatoria de estos productos que planea el departamento de Mónica García.

Entre otras medidas, Sanidad ha comenzado el trámite para prohibir los aromas y los aditivo que otorgan sabor a los vapers. Además, el ministerio ha admitido que ve en los defensores del vapeo los intereses de la industria tabaquera, ignorando a los médicos y médicas que abogan por la «reducción de daños» que supone vapear frente a fumar tabaco.

«Nos sentimos ninguneados como sector. Somos el blanco de gravísimas acusaciones y faltas de repecto por parte de altos cargos del Ministerio, llegando a tacharnos de ''subsidiarias'' de la industria del tabaco. El Ministerio de Sanidad quiere hundirnos sacando adelante su plan antivapeo para acabar con nuestro sector, nuestros trabajos y nuestra forma de vida. Es una situación inaceptable y, por eso, necesitamos que nos escuchen», explica Arturo Ribes, presidente de la UPEV.

El sector del vapeo advierte que la equiparación regulatoria con el tabaco podría provocar la pérdida de más de 1.000 empleos y reducir en un 65% la facturación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del tejido empresarial de los vapeadores. Estas cifras representan «una amenaza significativa para la viabilidad de numerosas empresas y los medios de vida de miles de familias», denuncian.

Más de medio millón de personas han dejado de fumar con el vapeo en España

«Vapear no es fumar», «esto es un atraco, no somos el tabaco» o «sin sabores no hay empleo» han sido algunos de los lemas que los manifestantes han gritado ante el Ministerio de Sanidad. Su principal reivindicación es instar a esta entidad a considerar los estudios y opiniones que han publicado organismos internacionales independientes, en las que se demuestra que el vapeo es significativamente menos dañino que fumar

El colectivo ve la necesidad de regular los productos de vapeo, pero de una manera diferenciada según su perfil de riesgo. Esto, dicen, es «esencial para proteger la salud pública y la viabilidad económica del sector». En este sentido, los representantes del sector han querido dejar claro que «están del lado del Ministerio a la hora de proteger al menor, porque la naturaleza de los productos del vapeo es la de productos destinados exclusivamente a los adultos fumadores». Por ello, de forma reciente el sector ha propuesto un completo programa reclamando medidas concretas para evitar que los más jóvenes consuman estos productos.

Sin embargo, someter al sector del vapeo a las mismas restricciones que el tabaco «pondrá en peligro a más de 650.000 vapeadores adultos que han logrado dejar de fumar con el vapeo en España. Castigar a los que vapean, haciéndoles creer que es igual de malo que fumar, tendrá graves consecuencias», subraya Ángeles Muntadas-Prim, presidenta de ANESVAP.

La propuesta del sector: controlar la venta y la publicidad

En lugar de las medidas prohibitivas del Ministerio, la UPEV propone a Sanidad una batería de medidas dirigidas al control de los puntos de venta, así como para poner fin a las prácticas publicitarias diseñadas para aumentar el atractivo de estos productos para los más jóvenes.

El sector de los vapers insta a Sanidad a tomar otras medidas como el control de venta a menores UPEV

Por un lado, como han explicado, el sector ha propuesto la creación de un sistema de licencias para la venta especializada de productos de vapeo, además de una prohibición de productos de vapeo en espacios de ocio y tiendas de conveniencia. La UPEV también ha propuesto reforzar los sistemas de verificación de edad y control para la venta en tiendas autorizadas.

Para disminuir el atractivo de los menores a estos productos, la UPEV ha propuesto prohibir los productos de vapeo que tengan la forma y apariencia de pictogramas e infografías que puedan ser atractivas para los menores, además de un etiquetado especial disuasorio. Asimismo, también apoyan que los productos de vapeo sin nicotina sean sometidos a los mismos requisitos que los que contienen nicotina.

El presidente de la patronal concluye alegando que «la protección de los menores de edad ha de convertirse en un impulso a la colaboración entre el Ministerio y el sector basada en el reconocimiento de las características intrínsecas de nuestros productos y su utilidad para aquellas personas que están intentando dejar de fumar».