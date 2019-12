La conexión entre Marta Calvo y Wafaa Sebbah

Aunque guardan cierto paralelismo, las desapariciones de Marta Calvo y Wafaa Sebbah no tendrían, en principio, ninguna relación y la Guardia Civil afronta sendas investigaciones de forma independiente. Las dos mujeres tienen edades similares, desaparecieron en torno a la misma fecha y por la misma zona de Valencia. A Marta Calvo (25 años) se le perdió la pista el pasado 7 de noviembre después de quedar con Jorge Ignacio Palma, un colombiano de 37 años con antecedentes por tráfico de drogas y episodios similares con otras mujeres ya que, según su versión, Marta murió después de mantener con él relaciones sexuales mezcladas con altas dosis de cocaína. Después la descuartizaría y tiraría sus restos por diferentes contenedores. Una versión que a la Guardia Civil no le cuadra del todo y, por eso, esta semana están buscando intensamente en una zona de huertas cerca de Manuel porque, posiblemente, el posicionamiento de su teléfono le sitúe cerca. 25 días después de deshacerse del cadáver, el presunto autor de su desaparición se entregó en el puesto de la Guardia Civil de Carcaixent, localidad en la que se había perdido la pista de Wafaa Sebbah, una chica de 19 años y origen saharaui, solo unos días antes. Casualmente, el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira lleva la investigación de ambos casos. Aunque las autoridades aseguran que no hay ninguna relación entre ambas desapariciones, al centro penitenciario de Picassent –donde el colombiano está preventivo desde el pasado viernes– ha llegado la orden de evitar que este individuo coincida en algún momento con el padre de Wafaa Sabbah.

El progenitor de la segunda desaparecida está ingresado en el módulo 26, regresó de un permiso penitenciario el pasado domingo y está considerado un preso de confianza, lo que en Prisiones se conoce como ordenanza. Aunque el autor de la desaparición de Marta Calvo está en el módulo de enfermería, el padre de Wafaa podría acceder a éste porque allí a veces se realizan algunos cursos o talleres. Por eso, ya se han marcado, según fuentes penitenciarias, «ciertas pautas» para evitar que coincidan en algún momento. Al parecer, se trata solo de una medida de seguridad por si el saharaui, que presenta buen comportamiento según las mismas fuentes, pensara que el colombiano tuviera algo que ver con la desaparición de su hija y tratara de protagonizar algún enfrentamiento con él. Algo que, por su carácter lo ven «improbable» pero esa tranquilidad puede verse estos días alterada por la desesperación de no encontrar a su hija desde hace casi un mes. Fuentes del entorno de Wafaa, no obstante, creen que el narcotraficante podría haber proporcionado estupefaciente en alguna ocasión al entorno de la joven saharaui ahora desaparecida.

Hace solo unos días, el delegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio, descartó la conexión entre ambos casos: «Se cree que el caso de Carcaixent (el de Wafaa Sebbah) podría ser una desaparición voluntaria y no creemos que esta persona haya sufrido agresión alguna. No obstante vamos a comprobarlo». Si bien no era la primera vez que Wafaa pasaba días sin dar señales de vida, parece que según van pasando los días, cada vez cobraría más peso la hipótesis de la desaparición forzosa.

Su novio, interrogado

El móvil de la joven no da señales desde el pasado 17 de noviembre. Su familia quizás acostumbrados a no mantener un contacto diario con ella, tardó bastante en denunciar: casi dos semanas. Así, los investigadores han comenzado a recabar datos mucho más tarde. La joven, de La Pobla Llarga, se había mudado a Carcaixent con un hombre mayor y es saliendo de esa casa donde algunos la sitúan. Wafaa había quedado con unas amigas más tarde y nunca llegaría a esa cita. Según algunos vecinos eran novios. Ya ha sido interrogado un par de veces por los investigadores pero, de momento, sigue en libertad. Puede que sea importante dejarle actuar y probablemente tenga los teléfonos intervenidos.