Así es la pareja de transexuales que ha burlado a las autoridades y se ha casado en Rusia

Erika Askarova y Viktor Manuilin han logrado esquivar las duras restricciones de las autoridades rusas y se han casado. La comunidad LGTBI se enfrenta a grandes retos legales y sociales pero pueden acceder a las cirugías reconstructivas siempre y cuando tengan un informe psiquiátrico que las avale. Esto supuso un gran avance el año pasado porque hasta el momento, las personas transgénero estaban en manos del criterio de los funcionarios del registro civil o de los tribunales. Así, denegaban solicitudes de los que tenían hijos, de los que estaban casados o los que simplemente no tenían una apariencia física que al funcionario le pareciera adecuada.

Sin embargo, los matrimonios homosexuales no están permitidos. El Código de Familia en Rusia no prohíbe expresamente los matrimonios homosexuales, pero define el matrimonio entre un hombre y una mujer. De hecho, a comienzos de año, el Ministerio del Interior ruso despidió a una funcionaria que había legalizado en el país el matrimonio entre dos hombres que se habían casado en Dinamarca. Las autoridades defienden que la unión entre dos personas del mismo sexo no está prohibida, pero lo que no se puede hacer es inscribirla en el registro.

Además, Rusia prohibió en 2013 la propaganda homosexual entre los menores de edad, ley que este colectivo considera una excusa para impedir la celebración de las marchas de orgullo gay.

Pues bien, ahora, un nuevo escándalo acaba de sacudir a la sociedad rusa al conocerse que las autoridades han registrado el segundo matrimonio transgénero, lo han compartido en sus redes sociales y cuya ceremonia se puede ver en Youtube y ha sido reproducida más de 42.000 veces.

Erika Askarova, de 30 años, y Viktor Manuilin, de 20, se casaron el pasado 12 de octubre pero no hicieron oficial su relación hasta que no completaron su cambio de género. “Somos personas absolutamente normales”, le dijo Askarova al diario “Moskovsky Komsomolets”. “Queremos transmitir muchas cosas al público, principalmente que somos personas dignas”, añadió.

Cuando se le preguntó sobre posibles amenazas a su seguridad, Askarova indicó que cree que las amenazas “falsas” son obra de “generales de sillón", más conocidos como trolls de internet.

“La gente es asesinada, robada y violada todos los días. No tienen que ser transgénero, homosexuales o lesbianas", añadió.

Refiriéndose a la prohibición de 2013 de Rusia de propaganda homosexual hacia menores, Askerova se defendió y dijo que “somos heterosexuales. La propaganda no se aplica a nosotros".

La investigación de la Universidad Europea en el Centro de Investigación Social Independiente de San Petersburgo encontró un aumento en los crímenes contra miembros de la comunidad LGBT después de que Rusia aprobó la llamada ley de “propaganda gay”.

¿Cómo ha podido la pareja inscribir su enlace si está prohibido? Pues bien sencillo. Ambos presentaron su documentación en la oficina del registro civil de Kazan, en el que se identificaban como un hombre y una mujer por lo que los funcionarios accedieron a inscribirles.

Askarova y Manuilin parecen ser la segunda pareja transgénero en haberse casado en Rusia este año.

En septiembre, las autoridades registraron un matrimonio entre un hombre transgénero y su prometido cisgénero en un centro de detención preventiva de Moscú. En 2014, una mujer transgénero eludió la prohibición de Rusia sobre el matrimonio LGBT para casarse con otra mujer porque su pasaporte todavía la identificaba como hombre.

Rusia clasifica a las personas transgénero como enfermos mentales y requiere un diagnóstico psiquiátrico de “transexualismo” para someterse a un tratamiento hormonal prescrito y controlado. Rusia debe cambiar esa clasificación en 2020 a un problema de salud sexual en línea con el manual global de diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud.

En ausencia de estadísticas oficiales, los expertos dicen que alrededor de 15.000 personas transgénero viven en Rusia, o el 0.1% de la población del país.