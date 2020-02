¿Qué es el deseo femenino?

¿Tiene algún interés la vida más intima de las mujeres? ¿Es correcto explorar el deseo sexual femenino hasta su nivel más inconfesable? Durante tres años, la periodista Lisa Taddeo ha recorrido Estados Unidos para contestar a estas preguntas. Su libro, Tres mujeres (Principal de los libros) acaba de publicarse en España tras un polémico estreno en EE. UU, por su lenguaje directo y mordaz al estilo de los grandes maestros del periodismo como Gay Talese.

Publicidad

Hombres y mujeres no entienden ni disfrutan de la sexualidad de la misma manera. Explorar la vida íntima de deseo sexual de las mujeres es necesario, considera Taddeo, en primer lugar para las mujeres y después para los hombres. A menudo las mujeres experimentan un sentido de culpabilidad hacia sus propias fantasías sexuales que las pone en una encrucijada: callarse o exponerse. La investigación de Taddeo, contada como una novela, es una apasionada defensa del derecho a amar.

Otra mirada al sexo

Sex and the City puso de moda el tupper sex: los succionadores de clítoris están en los primeros puestos de las listas de ventas en Amazon. El #MeToo habrá cambiado la forma en la que las actrices simulan el orgasmo feminismo. El sexo de las mujeres está de moda, sin embargo, parece decir Taddeo, no hay nada sensacionalista en la vida corriente de las mujeres de la clase media de Estados Unidos. Y es justo ahí donde se ha centrado la investigación de la periodista norteamericana.

Meggie, Lina y Sloane son las tres protagonistas de este libro camuflado como un reportaje social. Para Maggie es el amor no correspondido de su profesor de la escuela que desata una crisis existencial. En el caso de Linda su matrimonio se rompe porque su pareja no consigue aceptar que ha sido violada cuando era joven. El sexo cómplice de Sloane y Richard, adictos a los intercambios de parejas, también esconde una historia de violencia y agresión.

El libro le ha valido a Taddeo el Premio Pushcart y se ha convertido en un best seller tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, colocándose en la lista de los libros más vendidos del Sunday Times y del New York Times. Las historias de Maggie, Lina y Sloane, escritas con un estilo directo y sincero, intentan escapar del estereotipo del amor románico y retratar las relaciones tal como es en nuestra realidad. Bestial, impregnado de sufrimiento y pasión.