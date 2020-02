El "Cha Cha Slide”, el peligroso reto viral que puede acabar en un accidente de coche

Parece que la red social de Tik Tok es una fábrica de retos virales, muchos de ellos polémicos por su peligrosidad. Este es uno de ellos. De los creadores del “rompe cráneos challenge” o el “rompe bocas challenge” llega el “Cha Cha Slide Challenge”. Básicamente consiste en poner en riesgo tu vida y las de tu alrededor, a través de maniobras irresponsables con el coche. Lo único que se necesita para realizarlo es un vehículo y una canción de fondo.

Los usuarios conducen un coche, mientras la canción del cantante estadounidense Mr C The Slide Man suena de fondo. Una canción que triunfó hace más de dos décadas y que ha vuelto a la actualidad, aunque no precisamente por algo bueno. Durante el estribillo se dice varias veces “ahora a la izquierda”, “ahora a la derecha”, entre otras. Cada vez que la letra del tema lo indique, los adolescentes deben giran el volante del coche hacia ese mismo lado.

No debemos decir que se trata de una acción muy temeraria tanto para los jóvenes, como para los conductores que puedan aparecer en la vía. De hecho, ya han sido varios los usuarios de esta plataforma los que han eliminado los vídeos de su cuenta por haber estado cerca de provocar un accidente.