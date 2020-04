Fin del curso escolar sin suspensos y sin repetidores

La suspensión de las clases por el Covid-19 ha obligado a un replanteamiento de la actividad educativa que se acerca al sueño de cualquier mal estudiante ante el horizonte, cada vez más próximo, de un fin de curso en confinamiento: ni suspensos ni repetidores. O, si los hay, se quiere que sea de manera muy excepcional. El Consejo Escolar del Estado ha puesto sobre la mesa distintas soluciones para rematar la actividad académica que se debatirán en una reunión prevista para hoy y que pretende evitar que ningún alumno pierda el curso. Y esto pasa por que los profesores «levanten la mano» a la hora de evaluar a sus alumnos y que no haya repeticiones. «La evaluación final negativa y la repetición deben ser recursos realmente extraordinarios, mesurados y siempre adoptados por el equipo docente; debe asegurarse que ningún estudiante pierda el curso por la situación creada por el coronavirus», dice el documento que será aprobado hoy por el órgano de consulta del Ministerio de Educación en el que está representada toda la comunidad educativa y al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Es más, la Confederación Nacional de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) propone que, para nadie repita curso, se modifique la norma al encontrarnos en una situación excepcional. «Entendemos que la situación provocada por el Covid-19 no debe afectar negativamente a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Dado que el curso no ha podido avanzar con normalidad, con lo que se dispone de pocos datos en relación a la evaluación y que la repetición tiene efectos muy importantes y negativos sobre la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, nadie deber repetir curso este año académico». Con este criterio están de acuerdo la mayor parte de los sindicatos educativos, entre ellos el de profesores ANPE. «Compartimos el criterio de que la repetición solo se lleve a cabo en casos excepcionales, pero siempre tiene que primar los criterios del consejo evaluador del centro y que aquellos alumnos que tengan dificultades académicas en este curso se les aplique un programa especial de refuerzo el año que viene», ha manifestado su presidente, Nicolás Fernández. ¿Y en base a qué se va a calificar a un alumno? Sindicatos como CC OO, CSIF o la confederación de padres CEAPA proponen que sólo cuente a la hora de calificar a los alumnos el aprendizaje presencial y, en todo caso, si se evalúa el tercer trimestre y el alumno aprueba «se entenderá, siempre que sea posible, como recuperación de los anteriores trimestres» si están suspensos. Lo que está claro es que los alumnos comenzarán el curso con lagunas. ¿Qué propone en este caso el Consejo Escolar del Estado? Que el curso que viene se empiece en septiembre «en la primera fecha posible» y que se incluyan contenidos que no se han impartido o incluso se hagan desdobles y atención personalizada a los alumnos si es preciso.

Lo que proponen los expertos

Un informe reciente de la OIE concluye que si un alumno vuelve a clase en junio, equivaldría a perder un 11% de lo que se aprende en el curso escolar. Un estudio de expertos educativos (Ismael Sanz, doctor en Economía Aplicada; Jorge Sainz, catedrático en Economía Aplicada y Ana Capilla; coordinadora de Educación Superior, Ciencia y ETP de la OEI) sobre el impacto del coronavirus en la educación prevé, además, que aumentarán las tasas de abandono escolar. Por eso proponen la ampliación del Programa de Refuerzo Orientación y Apoyo al alumnado (PROA) para apoyar a los más rezagados y que se prioricen contenidos para que el impacto sea más suave. Sanz asegura que «una buena medida sería contratar nuevos docentes para lograr una atención más personalizada».

El informe deduce que “el cierre de los centros educativos en España podría reducir el salario de los alumnos españoles hasta un 1% cuando alcancen entre 30 y 40 años con lo que sería necesario que el alumnado tuviera mayor acceso a la formación a lo largo de su vida”. Y aquí jugaría un papel importante la educación a distancia que, desde su punto de vista, “puede ser una gran oportunidad, incluso para los alumnos con más dificultades en su aprendizaje”. No obstante creen que es fundamental que para ello los profesores tengan una formación adecuada en el uso pedagógica de las nuevas tecnologías.