Sánchez deja en la estacada a millones de familias que no pueden conciliar durante la desescalada

Millones de familias se enfrentan a la desescalada con miedo. La vuelta al trabajo trae consigo un problema, el de la conciliación. Cuatro millones de familias se sienten olvidadas por un Gobierno cuya única respuesta ha sido que el Ministerio de Trabajo no tiene presupuesto suficiente para la conciliación. "Las familias estamos solas cuando las empresas nos piden volver de manera presencial porque el teletrabajo no se legisla como debiera; solas ante una reducción de jornada que solo se plantea al 100% con la consiguiente pérdida total de salario; y solas, cuando tenemos que ejercer de profesoras al mismo tiempo que trabajamos”, denuncia Laura Baena, fundadora del Club Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio.

A sus manos llegan miles de situaciones y dramas insostenibles, problemas reales que necesitan “soluciones reales” y no falsas promesas. Atrás queda ya aquella primera carrera por la conciliación en la que participó el propio Sánchez, aquella en la que se comprometió a luchar junto a las familias. La realidad a día de hoy es que “mientras toda España avanza hacia la fase 1 o siguientes, las familias, y principalmente las madres, nos encontramos con que nuestra situación no sólo no mejora sino que seguimos en fase 0”, explica Baena.

De este temor nació “Esto no es conciliar”, una campaña de Change.org para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tome medidas urgentes. Campaña que cuenta ya con más de 170.000 firmas y que pone sobre la mesa el problema real de la conciliación. “Las familias no somos una prioridad en esta sociedad. No lo éramos antes del coronavirus y no lo somos ahora. En medio de esta pandemia, cuatro millones de familias permanecemos olvidadas. Niños, niñas, padres y sobre todo, madres. Sin colegios, sin abuelos y abuelas, sin tiempo. Obligadas, otra vez, a renunciar a nuestros trabajos, a nuestros sueldos, al tiempo que de verdad importa. Obligadas a elegir entre nuestros hijos y nuestras profesiones". Por todo ello, desde la Asociación Yo No Renuncio exigen una reunión con el jefe del Ejecutivo, al que piden tres medidas muy concretas.