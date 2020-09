Los alumnos con Covid harán la selectividad online

Pedro Pérez tiene 18 años, tiene covid y se tenía que presentar a la convocatoria extraordinaria de la EVAU en septiembre, que en Madrid se programó para los días 8, 9 y 10 de septiembre. Su madre hace semanas que le notaba con fiebre, cansancio, dolor de cabeza...Habían estado con una persona infectada así que, cuando detectó los síntomas, se temió lo peor. Una prueba PCR confirmó los peores presagios. «De inmediato me puse en contacto con el instituto y con la universidad donde debía examinarse mi hijo; por otra parte, el centro también hizo gestiones para interesarse sobre qué se debía hacer si un alumno presentaba covid y no podía acudir de manera presencial a la prueba», cuenta la madre, Mariam López-Freire. «Nos dijeron que no se había previsto nada ante una circunstancia como esta, así que contacté con la Consejería de Universidades de la Comunidad de Madrid para plantear el problema porque mi temor es que mi hijo perdiera un año y no pudiera entrar en la universidad hasta el curso que viene», añade Mariam.

El caso fue analizado por la Consejería de Universidades de Madrid y el propio consejero, Eduardo Sicilia, trasladó al Ministerio de Manuel Castells una posible solución para los alumnos que son positivos en Covid-19 y no pueden hacer la EVAU estos días en varias comunidades autónomas.

Madrid, donde se han registrado dos casos de alumnos con covid que debían presentarse al examen, sugirió que estos alumnos pudieran hacer la prueba extraordinaria con el mismo procedimiento que los estudiante españoles que residen en el extranjero, que hacen los exámenes la semana que viene vía online.

De la propuesta madrileña ha tomado nota el Ministerio de Universidades, que ayer confirmó que será la que se aplicará en toda España para estos casos excepcionales. «Son exámenes online que se llevan a cabo entre el 9 y el 15 de septiembre», ha asegurado un portavoz. La fórmula se puso en marcha después de que el secretario general de universidades del Ministerio llamara personalmente al consejero de la Comunidad de Madrid para buscar una solución concreta y rápida. Así, las comunidades autónomas podrán notificar a la UNED los casos que se detecten, ya que la universidad a distancia es la que se encarga de realizar los exámenes. «Es una solución que se ofrece a todas las autonomías, no solo a Madrid, aunque otras que han tenido casos similares lo han solucionado de forma autónoma con otras fórmulas», aseguran desde el Ministerio. Mientras, Pablo espera que la UNED le confirme cuando será el examen porque «lo va a hacer se encuentre bien o mal», dice la madre.