Las tres cosas de los supermercados en Estonia que hacen alucinar a una española: “Madre mía…”

"Voy al súper, ¿quieres algo". Esta frase se repite a diario en las casas españolas, donde ir a comprar a los supermercados se ha convertido en una actividad totalmente cotidiana. Hay personas que se conocen los pasillos del establecimiento más cercano o de confianza al milímetro. Los clientes estudian sus ofertas y el mejor momento para acudir y así ahorrarse algo de dinero en una compra que cada vez es menos económica para los bolsillos familiares.

En España hay multitud de cadenas de supermercados, pero, con sus particularidades y diferencias, todos funcionan de manera relativamente similar. Lo más llamativo en este aspecto es conocer otras culturas y ver el funcionamiento del mismo tipo de locales comerciales en ellas. Esto cada vez es más sencillo debido a las redes sociales en las que españoles que viven en el extranjero o van de viaje comparten sus experiencias.

Esto lo hizo Leyre Gómez, una joven española que se encuentra en Estonia. En su cuenta de TikTok compartió un vídeo desde el interior de un supermercado en el que responde a algunas de las preguntas más repetidas: "¿Cómo es un supermercado en Estonia? ¿Qué precios tienen?".

Así es un supermercado en Estonia

Antes de ir detallando distintos aspectos, en la descripción hace un breve resumen: "Yo te aseguro que me esperaba el país bastante más barato, pero tienen una inflación descomunal", afirma. Tras ello, la joven pasa a destacar el primer aspecto que le llama poderosamente la atención: "Algo que me deja flipando es la cantidad de comida rusa que hay en los supermercados, alucinante". Mientras enseña algunas estanterías, explica lo siguiente: "En plena frontera con Rusia y con el conflicto aún activo, me sorprende ver sobre todo la cantidad".

Estonia, como miembro de la OTAN y la Unión Europea, mantiene una postura firme en relación con la guerra en Ucrania, condenando la invasión rusa y apoyando a Ucrania, pero le encuentra una explicación: "Hay un 25% de población rusa".

Una tecnología muy avanzada

Alucina con el sistema de compra: "Tú mismo coges un escáner al entrar en el supermercado y lo pones en tu carro". El mecanismo es similar al de una caja, pero en movimiento y de manera personal: "Vas escaneando cada producto que metes en tu carro y luego simplemente pagas al final". Desvela que es más rápido por un motivo: "No tienes que volver a pasar todo por la caja". Valora este sistema: "Es raro al principio, pero, la verdad, parece cómodo". Lanza una pregunta: "¿Lo habéis visto en España alguna vez? Creo que yo nunca".

La mayor sorpresa de una española en un supermercado estonio

Tras este sistema, va a otra sorpresa que se llevó durante su visita: "Lo que más me ha chocado son los precios". Desvela el motivo: "Yo pensaba que Estonia, realmente no sé por qué, era más barato y no me lo ha parecido en muchas cosas". Pone algunos ejemplos concretos: "Las pastillas de lavavajillas son 25 euros por 35 pastillas". Mayor es su sorpresa al ver el zumo de naranja: "Mirad que caro, medio litro a 6,15€. Supongo que será porque no hay muchas por aquí".

También muestra algún pescado: "El salmón está a 14 euros el kilo, pero está rebajado, sino serían 25". También menciona otros alimentos: "La bandeja de huevas está a ocho euros y el 'pescaíto frito' como snack está por dos, tres y cuatro euros". También muestra uno de los productos más polémicos por su precio en España en los últimos años, el aceite de oliva virgen extra: "El litro está a 16 euros". Le llama la atención que hay una gran cantidad de salchichón, aunque en este caso considera que "no es muy caro".

El precio del agua

El agua es una bebida básica para el correcto funcionamiento del cuerpo humano y su precio no suele ser demasiado elevado, pero hay excepciones como restaurantes de lujo, eventos masivos o puntos concretos. En Estonia tampoco es un regalo: "El otro día me cobraron seis euros por una botella de agua en un restaurante", concluye nada contenta.