Spiriman incendia las redes: “El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere”

Jesús Candel, el médico granadino conocido como “Spiriman”, ha levantado una gran polémica en Twitter por una controvertida opinión sobre la cura del cáncer.

“El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: El que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que no quiere, no lo consigue", ha publicado en sus redes sociales.

Una afirmación que ha sido criticada por miles de usuarios, sobre todo, por aquellos que han sufrido el fallecimiento de personas cercanas por esta enfermedad.

Más ganas de curarse que Pablo no las tiene, ni tendrán nadie. Tristemente no fué así. Descansa y piensa 2 veces antes de escribir . pic.twitter.com/4GKzBVnjnU — ₱₳฿ⱠØ ₳₥Ɇ₦ɆĐØ (@pablo_amenedo) October 11, 2020

Otros usuarios también han cuestionado sus afirmaciones, pidiéndole prudencia en un tema tan serio como es la lucha contra el cáncer.

El divulgador Pablo Barrecheguren: “Oye, Spiriman, tú que eres médico... ¿Si la recuperación de un paciente depende de su motivación, ¿por qué les dais fármacos en vez de cursos de motivación?”, le preguntó al andaluz.

Oye, Spiriman (@spiriman), tú que eres médico... si la recuperación de un paciente depende de su motivación, ¿por qué les dais fármacos en vez de cursos de motivación? pic.twitter.com/jENaFgVf0K — Dr. Pablo Barrecheguren 🧠 (@pjbarrecheguren) October 11, 2020

Candel, lejos de pedir disculpas o retirar su mensaje, indicó que la gente puede tardar en entender la verdad de sus palabras.

“En la vida no todo depende de la ciencia, sino también de la suerte. Pero para mí, como médico y como paciente, la actitud positiva y la fuerza de la mente, son fundamentales y primordiales para vencer esta enfermedad. Siento que no lo entendáis, algunos”.

También señaló: “Sé que este mensaje está ayudando a los que quiero y pretendo ayudar con lo que vivo y que sufren cáncer como yo. A los que no lo sufrís en primera persona, entiendo que os cueste comprender lo que digo, en especial, los conocidos de pacientes oncológicos que me insultáis”.

Jesús Candel anunció el pasado mes de agosto que sufría un cáncer “agresivo” y “muy extendido” por todo el cuerpo.