Come como en un restaurante sin salir de casa

Sabemos que estas Navidades serán atípicas: sin muchedumbres, sin cenas con compañeros de trabajo o con amigos, y con celebraciones discretas de grupos reducidos. Pero hay una cosa que sí podremos hacer, y es disfrutar de productos de primera calidad en nuestra mesa, y a precios asequibles. Y todo gracias a la idea de dos emprendedores españoles, Jaime Rodríguez Portela y Javier Gómez de Figueroa que, en los primeros meses del confinamiento, decidieron hacer algo con todos esos productos frescos y de categoría que no tenían salida por los cierres de hoteles y restaurantes. Así nació FreshNau.com, el primer supermercado online en el que se puede comprar carne, pescado, marisco, fruta y verdura de primera calidad a precio de canal de restauración.

Y es que durante los tres meses de confinamiento hubo un sector especialmente castigado del que apenas se habló: las empresas de distribución mayorista de pescado, carne y fruta a hoteles, restaurantes, caterings y grandes residencias. De la noche a la mañana se encontraron con que no tenían modo alguno de sacar el género y de que peligraba su futuro, el de sus empleados y el de sus familias. Los alimentos frescos que se acumulaban en las cámaras frigoríficas no encontraban salida porque los negocios de restauración, que representaban sus clientes habituales, habían cerrado. “Los productos que distribuían las empresas que sirven a los restaurantes y hoteles son de primera calidad, pero no podían darle salida. Tenemos familiares y amigos que trabajan en este sector y nos trasladaban su miedo a perderlo todo, por eso decidimos que teníamos que poner en marcha un proyecto que permitiese llevar al cliente final todo este género. En un primer momento lo hicimos sólo para pescado, pero en pleno desarrollo comprobamos que el sector de la carne tenían el mismo problema, y nos lanzamos a una distribución global”, comenta Jaime Rodríguez Portela.

La plataforma no para de crecer a través del boca oreja de toda la vida. “Los pedidos se realizan de martes a viernes para que el producto llegue fresco y en las mejores condiciones posibles. Normalmente tarda 24 horas y llega directamente de la lonja o de la huerta, no está en neveras días como ocurre con la distribución de los supermercados”, explica, Javier Gómez de Figueroa. El crecimiento exponencial ha sido gracias a los propios usuarios que compartían su experiencia en redes sociales y servicios de mensajería. “Cuando lo prueban todos repiten, y muchos de nuestros clientes hacen la compra de forma habitual porque una vez que prueban la carne, el pescado y la fruta que servimos, ya no quieren otra cosa”