Sanidad multa a Sanofi Aventis por detener el suministro de un fármaco para controlar el ritmo cardiaco

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad, ha sancionado a la multinacional farmacéutica Sanofi Aventis con una multa de 108.001,2 euros por el cese de suministro del medicamento Trangorex 250 mg/ml 3 ml solución inyectable, de 6 ampollas de 3 ml. y del formato que contiene 120 ampollas de tres ml. Se trata de un medicamento destinado a controlar el ritmo cardiaco rápido o irregular cuando el paciente no responde a otros antirrímicos o cuando los medicamentos alternativos no se toleran. Según la Agencia, dicho cese constituye una infracción muy grave prevista en el artículo 111.2 c) 21ª de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Así consta en la resolución con fecha de 3 de noviembre que ha publicado hoy el organismo que dirige María Jesús Lamas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque la sanción es por infracción grave, el Ministerio ha decidido aplicar el grado mínimo contemplado en la legislación.