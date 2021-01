Madrid, sin vacunas pese a las promesas del «gabinete de crisis»

Pese a que el Gobierno aseguró el domingo que la logística estaba preparada para que la nueva remesa de 350.000 vacunas contra la Covid-19 de las compañías Pfizer/BioNTech llegara a todas las comunidades autónomas, Madrid no ha recibido ni una sola. El plan era que, después de su llegada al aeropuerto de Foronda, en Vitoria, al que tuvo que ser desviado el avión que las transportaba por la imposibilidad de hacerlo en el de Madrid debido a los efectos de Filomena, un convoy de la Guardia Civil las llevara por carretera a su destino. Pero esto no ha sucedido. La única explicación dada por el momento es en referencia a la partida que tenía que llegar al centro logístico de la farmacéutica en Ciempozuelos que, en declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, no ha podido realizarse por las placas de hielo en la carretera con destino al municipio. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado comunicaba ayer en una entrevista a la Cadena SER que «lamentablemente» no llegarán las vacunas «por las circunstancias que todos conocermos».

Mientras tanto, y pese a todo, en la comunidad se mantiene el ritmo de vacunación previsto. El SUMMA 112 está vacunando tanto en residencias como a su personal y se está llevando a cabo también la inmunización a profesionales en los hospitales que lo tenían programado, pese a la nieve que aún queda en la región, según ha informado el Gobierno regional. Los 27 hospitales en los que se está inmunizando son Enfermera Isabel Zendal, Hospital Clínico, 12 de Octubre, Santa Cristina, La Paz, Henares, Gregorio Marañón, La Princesa, Guadarrama, El Escorial, Fuenlabrada, Niño Jesús, Infanta Sofía, Getafe, Severo Ochoa, Sureste, Infanta Leonor, Príncipe de Asturias, Puerta de Hierro, Móstoles, Torrejón, Alcorcón, Infanta Cristina, Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena, Rey Juan Carlos y Villalba.

En atención primaria, esta segunda fase solo ha podido comenzar sólo en un centro de salud, concretamente en el de Federica Montseny, en Puente de Vallecas. Y es que en este ámbito, Filomena sí ha ralentizado el proceso ya que hoy permanecían cerrados 6 centros de salud y 79 consultorios locales, y otros 22 funcionaban con horario restringido.

Según el plan marcado por el ejecutivo regional, el objetivo era llegar, este pasado fin de semana, a un total de 15.000 vacunados dentro de la primera fase y completar, en las próximas semanas, la vacunación de este primer grupo de riesgo (integrado por 65.000 personas, entre residentes y sanitarios), en paralelo con la inmunización de los profesionales de atención primaria y de los hospitales de la Comunidad.

Por otro lado, en todos los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid se mantiene la actividad esencial o no demorable y se está garantizando la asistencia y la actividad en todos los centros. Una circunstancia reseñable dada la situación que ha dejado la nevada histórica en los hospitales de Madrid, que ha ido mejorando gracias a la colaboración de distintos organismos públicos y la solidaridad entre profesionales sanitarios, que están reorganizando turnos para cubrir a quienes no pueden llegar. El resto de comunidades autónomas, en las que no se ha registrado ninguna incidencia en la entrega de las nuevas dosis, mantienen su ritmo de vacunación, algunas terminando con la primera fase de inmunización en residencias y, otras, las más aventajadas, anunciando ya que esta semana podrían acabar con esta segunda fase de vacunación a personal sanitario. Las comunidades y ciudades autónomas que más están inmunizando son Melilla, con el 82,2% (832 puestas de 1.005 dosis recibidas); Galicia, con el 81% (30.418 de 37.555) y Asturias, con un 79,9 % (18.943 de 23.720). Las que menos, Murcia, con el 40,3% (10.361 de 25.685) Baleares, con el 36,2% (4.652 de 12.840), y Madrid, con el 25,2%.

Colapso en Traumatología

El Gobierno pidió ayer a los ciudadanos que sean prudentes y salgan lo menos posible a la calle para evitar caídas, que pueden colapsar las urgencias traumatológicas en los hospitales, como ya está ocurriendo en alguno de Madrid. Lo ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que explicó que los responsables del hospital Gómez Ulla de Madrid les han trasladado su preocupación porque están llegando a las urgencias de este centro muchas personas por caídas a causa del hielo y la nieve. Incluso personas que tienen que pasar por el quirófano, algo que es «aplicable» a otros centros, ha recalcado la titular de Defensa.

También el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha avisado de que las urgencias en la región están registrando un «incremento considerable» de personas atendidas por caídas y fracturas. Escudero ha indicado que los servicios de urgencia y traumatología han visto ese incremento de pacientes por las caídas por la nieve y las placas de hielo.