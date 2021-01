Una mascarilla del CSIC logra desactivar el coronavirus en apenas dos horas

La empresa Bioinicia, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han desarrollado las mascarillas ‘Proveil’ con propiedades viricidas que desactivan el coronavirus en un 97% en dos horas. Además, mantiene sus propiedades de filtración durante más tiempo respecto a las FFP2 convencionales y adicionalmente tiene otras ventajas añadidas como una mejor evacuación del calor, de la humedad y el CO2 causados por la respiración, por tanto, genera un mayor confort.

Este avance, según explica José María Lagarón, Investigador de CSIC y líder del grupo de investigadores que ha desarrollado junto a Bioinicia el filtro de nanofibras ‘Proveil’, destaca porque son “mascarillas con propiedades antimicrobianas que protegen frente a bacterias y virus”.

“En nuestros ensayos no solamente hemos analizado microorganismos patógenos, bacterias, como hacen algunas empresas que dan por válido el pensar que si mata bacterias también mata al coronavirus. No, nosotros hemos analizado la capacidad de matar bacterias comunes a las que nos enfrentamos y que habitualmente se encuentran en mascarillas y que se pueden respirar también en quirófanos, en espacios sanitarios etc, y además el comportamiento frente al virus modelo del coronavirus”, señala.

Eficacia comprobada

Para probar la efectividad del componente del filtro viricida, se ha hecho con un tipo específico de coronavirus, un modelo equivalente del coronavirus que afecta a los humanos, el Feline Corona Virus, Strain Munich. “La clave de su efectividad es precisamente esta: aplicamos el tratamiento donde es más efectivo, en el filtro, porque es ahí donde se paran los microorganismos”, explica.

Estos microorganismos se quedan varados porque no pueden pasar por la barrera mecánica de las nanofibras del filtro y mientras están ahí retenidos, empieza a actuar el viricida. “Lo que hemos visto es que el coronavirus se inactiva hasta en un 97%, en dos horas de contacto. Mientras que, en el caso de las bacterias, el filtro ‘Proveil’ con propiedades viricidas en tres horas de contacto inactiva al 99,9%”, afirman.