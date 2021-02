Entrevista con Tomás de Castro, cazador profesional en África

África representa el sueño de los cazadores tantas veces ilustrado en el cine clásico, sus espectaculares paisajes y su fauna única atrapan de manera sin igual al cazador. La caza se desarrolla en África desde los orígenes del hombre y actualmente es una cultura y un motor económico para muchos países de la zona. Tomás de Castro, cazador profesional en el continente africano nos cuenta sus comienzos en la actividad cinegética y cómo se desarrolla allí la caza.

- ¿De dónde eres? ¿Edad?

Hola Sergio, en primer lugar, agradecerte tu tiempo y por supuesto tu dedicación a este apasionante mundo de la caza. Soy nacido en Ciudad Real, pero con raíces leonesas por parte de toda mi familia y acabo de cumplir los cincuenta años, la mitad de siglo.

- ¿Cuándo empieza tu relación con la caza?

Mi relación con la caza empieza desde muy joven. No había ningún cazador en mi familia así que empiezo en este mundo con mis amigos. En ese tiempo teníamos dos o tres escopetillas de plomos entre todos los amigos así que nos juntábamos después de clase y nos íbamos al campo a cazar gorriones y en algún raro caso alguna tórtola o zurita. De ahí pasamos a la red y capturábamos jilgueros para canto, pájaros de perdiz etc. Hacíamos de casi todo lo legal que era mucho en ese tiempo. Al cumplir los ansiados 18 y después del servicio militar me compré mi primera escopeta del calibre doce, una escopeta china repetidora de segunda mano por la que pagué seis mil pesetas y que estrené en la media veda de ese mismo año. Después llegaría mi primer rifle y con él las esperas, posiblemente una de mis pasiones al igual que los jabalíes. También alguna montería y algún rececho, pero nada especial ya que mi economía no me permitía nada más.

- ¿En qué zonas de España has cazado?

He cazado en casi todo el territorio nacional, en toda Castilla La Mancha, Gredos, Teruel, León, Andalucía, Extremadura… pero si tuviera que elegir uno sin duda seria la provincia de Ciudad Real.

- ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a cazar al extranjero?

Mi primera salida fue a Francia en busca de los corzos, gran aventura aquella. Recuerdo el viaje en de 1200 km en el R25 de mi madre a un sitio que no conocía y en donde no iba a entender a nadie, pero acabó siendo un viaje inolvidable por la experiencia en su conjunto más que por el corzo y el gamo que logré cobrar. En mi segunda salida al extranjero fui a Hungría donde conseguimos un gran número de corzos y además pudimos disfrutar haciendo turismo en la vieja Europa.

Puesta de sol durante un safari.

- ¿En qué lugares del extranjero has cazado y cuales te han gustado más?

He cazado en Norteamérica, en México, en Sudamérica, en Francia, en Inglaterra, en Hungría, en Rumania, en Nueva Zelanda y prácticamente en toda África. Sin duda, África se lleva la medalla de oro por su cantidad y variedad de especies, por sus contrastes, por sus gentes y por su cultura. Es un continente que no se puede expresar con palabras, sus atardeceres son magia pura.

- ¿Cómo fueron tus inicios allí?

Mi primer viaje a África fue algo inesperado. Gané un pequeño premio con un cupón de la ONCE e invertí el dinero en cumplir uno de mis sueños que era un safari en África. Quería que todo fuese a la perfección así que comencé los preparativos seis meses antes. El viaje comenzó de la peor manera posible al desaparecer mi rifle en la cinta del check-in del aeropuerto de Madrid y que jamás volví a ver, pero al llegar a Johanesburgo todo empezó a cambiar. Nos fueron a recoger al aeropuerto y nos trasladaron a un rancho de 25.000 hectáreas donde nos brindaron un recibimiento de reyes. Teníamos diez días por delante, un sinfín de animales en nuestro paquete de caza y aún más ilusión en nuestros cuerpos.

Nuestra primera salida de caza nos dejó sin palabras ya que miráramos donde miráramos había animales de diferentes colores y tamaños, diferentes tipos de vegetación, en definitiva, todo un paraíso para un cazador. La jornada comenzó con un largo rececho a un Kudu macho que pude finalmente abatir. Fueron pasando los días y al acabar el safari solo pensaba en poder repetirlo.

- ¿Por qué elegiste África?

Creo que yo no elegí África, África me eligió a mí, ya que un cúmulo de casualidades y de hechos me trajeron de nuevo los siguientes años y así hasta hoy.

- ¿Viajas habitualmente a España?

Por norma general voy una vez al año durante un mes aprovechando la fecha de la convención de caza en Madrid y también para pasar algún tiempo con mis padres.

- ¿Cuál es tu trabajo exactamente?

Mi trabajo es recibir a los clientes y desde el día de su llegada ocuparme de que no les falte nada, así como de guiarles durante su cacería o su safari fotográfico. También hago de guía turístico alrededor del país o incluso de los países vecinos.

Tomás de Castro junto a un gran leopardo.

- ¿Qué formación has tenido que cursar para trabajar en Sudáfrica?

Monte mi empresa en Sudáfrica y para cazar con mis clientes necesitaba sacarme la licencia de cazador profesional lo cual con la experiencia que ya tenía aquí no me costó mucho.

¿Qué más proyectos realizas además de la caza?

También nos dedicamos a la cría de un sinfín de especies y gestión y selección genética de los animales, un punto muy importante para la conservación de las especies, así como para conseguir una estabilidad en los números de cada especie y en los números de machos y hembras por hectáreas acorde al aporte alimenticio de la zona.

- ¿Cómo ha afectado y está afectando la CODIV-19 en Sudáfrica?

Está hundiendo el sector cinegético a nivel de cazadores internacionales. Afortunadamente nosotros tenemos una gran cartera de clientes locales que, aunque el gasto es inferior a un cliente internacional, nos aporta ingresos para poder seguir en el negocio y no tener que tomar medidas drásticas.

Tomás de Castro con una cría de rinoceronte

- ¿Qué te parece la decisión del Gobierno español de declarar al lobo como especie protegida y eliminar así su gestión cinegética?

Me parece un error, me parece un error que los que toman las decisiones tan importantes para la sostenibilidad del medio ambiente de una región, país o área en concreto, lo único que tengan en consideración sea su agenda política y no tengan en cuenta los factores importantes como el número de ejemplares que la zona puede acoger sin perjudicar a otras especies tanto salvajes como domésticas. Sin el control de dicha especie ya sea por parte de cazadores que además aportan un gran ingreso económico a la zona o por parte de cazadores profesionales, los problemas que va a causar esta decisión política van a traer otros mucho mayores y al final de una u otra manera se va a tener que controlar el número de lobos con o sin ingresos para los afectados. Esperemos no tener que lamentar males mayores cuando estos animales no tengan suficiente sustento en su área.

- ¿Cada vez están más enfrentados el sector animalista y el cinegético. ¿Esto ocurre también en África? ¿Cuál es tu experiencia?

Yo personalmente recibo en ocasiones algunos emails desagradables de los llamados “animalistas”. En África las cosas son diferentes ya que la caza es cultura y prácticamente toda la población tiene algún vínculo con la caza. La caza es una forma de vida, aquí se caza en familia, entre amigos, todas las familias reservan una semana al año para juntarse grupos de veinte o treinta personas disfrutando del campo y haciendo una gestión de selección muy importante porque normalmente solo cazan hembras o animales defectuosos ya que lo único importante para ellos es la carne la cual preparan y conservan para tener víveres de procedencia natural a lo largo del año. Todo en un ambiente familiar donde los niños desde los cinco o seis años empiezan a tener contacto directo con la caza y lo más importante, aprenden unas reglas éticas muy importantes.

- ¿Qué modalidad de caza te gusta más?

El rececho y por supuesto las esperas a los facos.

- ¿Es caro ir a cazar a África?

Hoy en día Sudáfrica es uno de los destinos más baratos del mundo cinegéticamente hablando, por menos de 3000 euros puedes pasar una semana de caza en un alojamiento de cinco estrellas con la oportunidad de abatir siete u ocho animales.

- ¿Qué requisitos debe cumplir un cazador español para desplazarse a Sudáfrica a cazar?

No hay una lista de requisitos especiales para cazar aquí, cualquier cazador con unas nociones básicas puede cazar ya que durante el tiempo total de su cacería siempre ira acompañado de su profesional el cual le guiará y velará por su seguridad ante cualquier situación de peligro.

- ¿Qué especies ofertáis en vuestra agencia?

Nuestra empresa es propietaria de cinco ranchos con un total de más de 200.000 hectáreas donde se pueden cazar más de 45 especies diferentes, además de nuestras concesiones en Namibia, Zimbabwe, Tanzania, Zambia, Botswana y Mozanbique.

Tomás de Castro durante un safari

- ¿Qué armas se suelen usar en sus safaris? ¿rifles, calibres, etc.?

Para un safari normal de antílopes cualquier calibre desde el 270 es suficiente. Si vamos a cazar cualquier animal denominado Big 5 necesitaremos como mínimo un calibre 375 o superior. Usando siempre rifles de cerrojo o exprés, aquí los semiautomáticos están prohibidos.

- ¿Qué aconsejas a un cazador que acuda que acuda por primera vez a África?

Lo primero es que si le gusta la caza no lo deje para más adelante. Si yo pudiera volver atrás vendría mucho antes de lo que vine, para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida tanto a nivel personal como espiritual. África me enganchó por completo. Y lo más importante es que escuche siempre los consejos de su profesional incluso si no es su primer safari ya que probablemente su profesional lleve entre 500 y 1000 safaris a sus espaldas y en este campo la experiencia es vital. Piensa que hablamos de animales que pueden poner en peligro tu vida y la de la gente que está a tu alrededor.

- ¿Está muy regulada la caza?

Aquí a diferencia de por ejemplo España, la gestión y regulación de los animales recae totalmente en el dueño de la finca. El dueño de la finca decide que número de animales de cada especie hay que abatir y que número de hembras y machos hay que dejar para mantener o incluso incrementar los números para la siguiente temporada. En el caso de países como Zimbabwe o Tanzania, es el gobierno el que emite las licencias para cazar especies como el elefante, el león o el leopardo entre otras. Todo teniendo en cuenta los números del área en concreto para mantener un equilibrio que hoy en día no puede regularse por vía natural debido a la invasión de sus territorios por parte de la población y su incremento y debido a las vallas y cerramientos artificiales que han modificado el comportamiento de muchas de las especies dejando áreas sin depredadores naturales y otras con muchos de ellos.

- ¿La caza ilegal siendo haciendo estragos entre las especies africanas?

Las únicas especies en peligro a día de hoy posiblemente sean el Rinoceronte blanco y el negro por las cuales en el mercado negro asiático se pagan cifras astronómicas por su cuerno debido a creencias milenarias sin ninguna base científica que las apoye.

También especies como el pangolín son objetivo de las mafias, pero en el tema de antílopes afortunadamente no hay que preocuparse ya que no existe un problema y se queda como algo muy puntual.

- ¿Cómo se controla o se intenta la caza furtiva e ilegal?

En los ranchos privados, como en nuestro caso, disponemos de un equipo de seguridad las veinticuatro horas del día que disponen de la mayoría de avances técnicos como visión termal y visión nocturna, helicóptero, vehículos 4x4 o perros adiestrados para huella y olor humano. Afortunadamente en los últimos quince años solo hemos perdido un par de rinocerontes y se han capturado un par de grupos de furtivos procedentes normalmente de Mozambique.

- ¿Quiere comentar algún tema que no hayamos tratado? Cualquier cosa que quiera añadir.

Simplemente unos agradecimientos para gente que con sus charlas me enseñaron muchas cosas y que una parte del cazador que soy hoy es en parte gracias a ellos. D. José Antonio Cortés, muchas gracias y que allí donde estés no falten guarros y venados. D. José Muñoz Martínez, muchas gracias y que el cielo te brinde unos ojeos interminables. D. José de campos, muchas gracias Pepe.

Mucha suerte y buena caza