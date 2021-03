Los alemanes vendrán a España en Semana Santa aunque su país se confine

El periódico sensacionalista «Bild», tan amigo de plasmar en sus portadas el sentir general de la opinión, reproducía ayer con grandes letras capitales la pregunta que más se repitió en Alemania tras la reunión de más de doce horas que mantuvo Angela Merkel con los líderes regionales: «¿Qué está permitido hacer en Semana Santa?».

La respuesta es inconclusa y repleta de matices pero, como se repite desde varios medios, se resume en una premisa: quedarse en casa. Un principio que viene a resumir lo decidido por la canciller y que, a solo días para que comiencen las vacaciones de Semana Santa, sume en el desconcierto al país y en una profunda decepción a aquellos que preveían aprovechar los feriados para viajar. Alemania echa el cierre por Semana Santa y sus ciudadanos pasarán las vacaciones casi confinados. La mayoría de los comercios estarán cerrados y los oficios religiosos se anularán o se celebrarán en línea para frenar «la nueva pandemia» de Covid provocada por la variante británica.

Durante cinco días, del 1 al 5 de abril, el país vivirá con restricciones reforzadas que en principio se alargarán hasta el 18 de abril. Tres días antes, el Gobierno germano volverá a reunirse para analizar la respuesta de estas medidas y evaluar los pasos a dar. Hasta entonces, se activará el dispositivo de «freno de emergencia» negociado a principios de marzo que prevé volver a las restricciones suprimidas a principios de mes cuando la tasa de incidencia supere 100 en siete días y así evitar la saturación de los servicios de reanimación.

De poco han servido las súplicas de los representantes de las principales agencias de viajes y las cadenas hoteleras, que reclamaron una mayor flexibilidad en las medidas adoptadas. Alemania obligará a todos los viajeros a hacerse un test PCR al llegar al país desde cualquier lugar del mundo, aunque no sea considerado zona de riesgo. La decisión sobre los viajes desde el extranjero está relacionada con la polémica en torno a las vacaciones de Semana Santa en Mallorca, cuya demanda se disparó después de que las autoridades alemanas sacasen a las Islas Baleares de la lista de zonas de riesgo, lo que eliminaba la obligación de presentar una prueba PCR y guardar cuarentena. Algo que provocó que las distintas autoridades políticas y sanitarias lamentaran que se permita viajar a Mallorca u otros destinos, pero no permitir los desplazamientos por el país. Ahora, se establece una «obligación general» de realizarse un test para entrar en Alemania. Pero hay más. «Desaconsejamos todos los viajes al extranjero, en general todos los viajes que no son estrictamente necesarios», señaló la canciller tras la reunión, y explicó que el Gobierno alemán se ha puesto en contacto con las aerolíneas del país para que los viajeros que regresen a Alemania tras las vacaciones de Semana Santa, independientemente del lugar de partida, se hagan un test «antes del vuelo».

Merkel reconoció que en Mallorca hay alojamientos turísticos abiertos, en contraste con Alemania, aunque apuntó que el Gobierno balear acaba de modificar las restricciones y podría volver a hacerlo en los próximos días. Berlín seguirá con atención la situación en la isla y los posibles «riesgos», entre los que señaló la aparición de la variante del coronavirus detectada por primera vez en Brasil.