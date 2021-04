Sanidad aplaza un mes la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca

Sanidad dejará en vilo un mes más a los dos millones de personas menores de 60 años vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca. El Ministerio de Sanidad ha presionado a las comunidades reunidas este viernes en la Comisión de Salud Pública para que esperen a conocer los resultados del estudio del Instituto de Salud Carlos III que evalúa la idoneidad de una pauta combinada con Pfizer. Esta mañana ya ha concluído el pinchazo a los participantes, repartidos en cinco hospitales, y hasta medidados o finales de mes no se espera que se publiquen las conclusiones.

La decisión de Sanidad de postergar los segundos pinchazos a los que tienen la primera dosis va en contra de la ficha técnica de AstraZeneca. Según el prospecto el intervalo, no debe sobrepasar las 12 semanas, aunque la ministra Carolina Darias ya apuntó en el anterior consejo Interterritorial que no pasaba nada por alargar el plazo hasta las 16, como ya hace Irlanda. En un comunicado publicado esta tarde, han asegurado que con una sola dosis la protección alcanza el 80%.

El objetivo es poder disponer de más tiempo hasta que el ensayo del Carlos III tenga una hipótesis confirmada. “Ampliar el intervalo permitirá disponer de más información para poder tomar una decisión que garantice la seguridad de la vacunación teniendo en cuenta el mejor conocimiento disponible”, subraya Sanidad. En España, los primeros en recibir el suero con Oxford fueron trabajadores esenciales menores de 55 años, el 24 de febrero. Según lo pautado por el laboratorio, deberían recibir ya como muy tarde la próxima semana la segunda dosis. Pero Sanidad les hará esperar cuatro semanas más, pese a que la EMA se ha mostrado rotundamente contraria. El viernes pasado, la agencia europea presentó las conclusiones de un nuevo estudio sobre los beneficios de la vacuna de Oxford y el riesgo de coágulo. Y la respuesta fue clara: es segura para todos los grupos de edad. Además, el director ejecutivo adjunto del organismo, Noël Wathion, agregó que «los datos no respaldan la estrategia de retrasar o evitar administrar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca” e incidió que “para aquellos que no reciban la segunda dosis, no hay datos suficientes para hacer una recomendación alternativa”.

La decisión de alargar a 16 semanas la administración de las segundas dosis se ha tomado en medio de una profunda división entre las regiones. Al final la han apoyado diez comunidades autónomas. Andalucía, Madrid, Cataluña, Murcia, Aragón y País Vasco, sin embargo, eran partidarias de inocular ya la segunda dosis de AstraZeneca..

La pauta de uso de AstraZeneca siempre ha estado envuelta en polémica y ha sufrido numerosos cambios. En un principio, España empleó este suero en empleados menores de 55. Después, amplió el rango a toda persona menor de 60 años. Pero, tras la confirmación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) del posible vínculo entre AstraZeneca y los eventos trombóticos aislados (ocurridos sobre todo en mujeres jóvenes), Sanidad cambió radicalmente la pauta de actuación. Desde entonces, limita su uso en personas de entre 60 y 70 años.

La mayoría de países también reservan AstraZeneca para población mayor. Pero mientras España sigue sin resolver el dilema de las segundas dosis, otros ya han movido ficha. Países como Alemania, Francia, Finlandia o Suecia están completando la pauta de vacunación en menores de 60 con Pfizer. Otros, como Reino Unido o Italia están poniendo las segundas dosis de AstraZeneca a todos aquellos vacunados con la primera dosis, independientemente de la edad. España, por su parte, ha decidido alargar el plazo como ha hecho Irlanda cuatro semanas más