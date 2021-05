La OCU pide eliminar la obligatoriedad del uso “constante” de mascarilla al aire libre

Con el fin del estado de alarma, algunos colectivos están pidiendo que se revisen las medidas restrictivas que, en cierto modo, pueden estar obsoletas y no ayudan en nada a reducir la fatiga pandémica. Es el caso de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que pide a Gobierno y Comunidades Autónomas que, a partir del próximo 9 de mayo, se replantee la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios exteriores, salvo en aquellas circunstancias en las que se produzca un contacto estrecho con otras personas y no pueda garantizarse la distancia de seguridad. “Para OCU la obligatoriedad constante es una medida poco eficaz en el momento actual y que causa fatiga en los ciudadanos con un resultado contraproducente”, y por tanto, cree necesario, a este respecto, que se modifiquen y aclaren determinadas normas de uso de la mascarilla. El argumento de base es que la evidencia científica de la que se dispone hoy en día no es la misma que cuando se estableció la obligación, y ahora se sabe que el foco para evitar la trasmisión de la covid esta en el interior de espacios (privados o públicos) compartidos. Por ello, la organización hace énfasis en “focalizar” las recomendaciones a la población en relación con los aforos, determinados por criterios homogéneos y fundamentados, “que deberían acompañarse asimismo por directrices claras sobre salubridad del ambiente interior”. Además, advierte de que el “cansancio” de los ciudadanos a la hora de llevar constantemente mascarilla puede “incluso desembocar en un hartazgo que, por extensión, haga que se deje de respetar su uso o que este sea inadecuado en situaciones en las que sigue siendo necesaria”.

Otro de los temas que, desde su punto de vista, debe ser abordado con un prisma de normalidad es el régimen de visitas a las residencias y centros de mayores teniendo en cuenta que ya se ha llevado a cabo la vacunación de la práctica totalidad de los residentes, usuarios y trabajadores. Un asunto sobre el que aún no se ha avanzado en una estrategia común y que les parece fundamental para “mantener tanto el estado anímico como la capacidad cognitiva de los residentes y dan tranquilidad a sus familiares”. Y es que, aunque aún estemos lejos de los niveles de vacunación exigidos para poder dar un salto cualitativo a una nueva normalidad, el terreno debería estar preparado para ello.