«Rovi producirá 30 millones de dosis de Moderna para España»

-El anuncio de que Rovi producirá la vacuna de Moderna ha sido muy bien recibido. ¿Cuándo saldrá la primera «hornada»?

-Estamos muy ilusionados de poder colaborar con Moderna y formar parte de la solución a la crisis de la covid-19. Desde el año pasado somos su partner industrial para todo el mundo, excepto en EE UU, y estamos trabajando en la fase final de la producción de la vacuna desde nuestras instalaciones de Madrid desde finales del año pasado. De forma paralela, estamos adaptando nuestras instalaciones de Granada para iniciar la fabricación del principio activo a finales del tercer trimestre de este año.

- ¿Cuántas dosis producirán?

– Esta nueva línea tendrá una capacidad de producción de unos 100 millones de dosis anuales una vez entre en producción rutinaria.

– En la de Granada.

– Sí. Y en nuestras instalaciones de Madrid ya trabajan en la fase final de la fabricación previa a la distribución: la formulación, el llenado aséptico, la inspección automática y el etiquetado y empaquetado de viales de la vacuna.

– ¿Cuántos viales van a producir en Madrid?

– En estas instalaciones hacemos la fabricación del vial multidosis y ahora la producción se va más que a doblar por lo que mínimo tendremos capacidad para 1.200 millones de dosis al año.

– ¿Se podría acelerar la ampliación de la planta de Granada?

– Le puedo asegurar que se trata de unos tiempos récord. No es sólo de tener la tecnología y de ponerla a funcionar. Debemos generar unos espacios estériles, que deben cumplir con unos estándares marcados por las agencias reguladoras y cuando esa instalación está hecha debemos asegurar que el producto está en perfectas condiciones con la puesta en marcha de los equipos y las cualificaciones pertinentes. Todo esto debe estar verificado y validado también por las agencias reguladoras y no es posible reducir los tiempos.

– ¿Me puede avanzar cuántas dosis irán para España, para la UE y para la exportación?

– Rovi no realiza la distribución y no podemos aportar información sobre el destino final de esas dosis. No obstante, por la información pública aparecida, a España le corresponden el 10% aproximadamente de las compras realizadas por la UE, que hasta el momento tiene acordado comprar 150 millones dosis de la de Moderna y la opción de comprar otros 150 millones más.

– ¿Y eso cuánto es? ¿Cuántas de las dosis que producirá Rovi irán al mercado español?

– Por el acuerdo de compra de la UE en dos partes se puede extrapolar que Rovi producirá 30 millones de dosis que le corresponden a España. Los viales de Madrid son para todos los países con los que Moderna llegue a acuerdos, salvo para EE UU, es decir, UE, Reino Unido, Japón, Canadá, Corea...

_ ¿Qué supondrá la planta en cuanto a contratación?

– Este proyecto será motor de nuevas contrataciones en los próximos meses. Ya hemos generado más de 300 empleos gracias a este proyecto de la vacuna y seguramente llegará a los 400 entre Madrid y Granada en los próximos meses.

– Es necesario aumentar en un 242% la producción de vacunas para conseguir inmunizar al 80% de la población mundial. ¿Cuántas plantas se tendrían que crear para este fin?

– Las estimaciones que maneja el sector nos llevan a pensar que a final de este año las compañías farmacéuticas habrán sido capaces de distribuir entre 10.000 y 12.000 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19, cantidad suficiente para llegar a un 70-75% de la población mundial, lo que nos sitúa cerca del objetivo de la inmunidad de grupo.

– En cuanto a la liberación de patentes de las vacunas para la Covid, imagino que está en contra. ¿Por qué?

– Es importante aclarar que Rovi no participa en su desarrollo intelectual. No obstante, dedicamos muchos recursos a investigar y desarrollar productos propios, lo que nos hace ser conscientes del valor de las patentes y de lo necesarias que son para amortizar las inversiones en I+D realizadas durante años (una media de diez años para alumbrar un nuevo medicamento). En el caso de las vacunas anticovid las empresas que las han desarrollado están cerrando acuerdos con más de 260 empresas en todo el mundo. Se trata de un hito sin precedentes.

– Convénzame...

– Tanto Rovi como nuestro sector coinciden en la necesidad de que haya mayor número de vacunas disponibles cuanto antes en todas las partes del mundo, incluyendo, por supuesto, las áreas menos favorecidas del planeta. Las patentes se usan como instrumentos para la innovación, incentivando la investigación. En el caso de las patentes de las vacunas, aunque se liberalizaran, no supondrá que a corto y medio plazo haya mayor disponibilidad porque la tecnología para fabricarla no es sencilla. Todos queremos que las vacunas lleguen a todas partes, pero la liberación de patentes no va a ayudar a eso, créame. E, insisto, nosotros no tenemos nada que ver con la patente de la vacuna.

- ¿Cuánto dura la inmunización de las vacunas actuales?

-Por ahora no tenemos información de cuánto dura. Afortunadamente, sí que podemos pensar que vamos a tener la posibilidad de fabricar vacunas para los próximos años si son necesarias para reforzar la inmunidad.

-Se habla de que la Covid-19 se quedará como una gripe. ¿Nos vacunaremos año tras año?

-Sí que parece una opción viable la vacunación recurrente, como se hace con otras enfermedades, aunque es pronto para afirmarlo con rotundidad.