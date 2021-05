CSIF denuncia los bandazos de Sanidad con AstraZeneca y pide las segundas dosis ya

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CISF) se ha dirigido a los comités de Seguridad y Salud de las diferentes autonomías para exigir una reunión extraordinaria sobre la estrategia de vacunación. La organización que preside Miguel Borra reclama en su escrito que se lleve a cabo, sin más demora, la pauta completa para el cien por cien del profesorado y los aspectos científicos sobre las vacunas de Pfizer y AstraZeneca.

CSIF advierte además de que el momento de la segunda dosis de la vacunación puede coincidir con la celebración de la prueba de la EBAU o las oposiciones de docentes, “por lo que es preciso planificar su administración para que no se produzcan perjuicios en el colectivo”.

En un comunicado, la central asegura que CSIF recoge la incertidumbre del colectivo en relación con el proceso de vacunación frente a la Covid-19, teniendo en cuenta los continuos cambios de criterio en relación a los tramos de edad de la vacuna, las consecuencias de la suspensión de la vacuna con AstraZeneca y el debate actual sobre la segunda dosis.

“Una parte importante del profesorado aún no ha recibido la primera dosis de la vacuna, mientras que la gran mayoría, un 80%, está pendiente de la segunda dosis. CSIF se hace eco de las numerosas dudas de compañeros y compañeras a los que representamos, a los que no podemos darles respuesta oficial, ya que no estamos siendo informados, a pesar de las reiteradas demandas de CSIF”, subraya esta organización.

“En este sentido CSIF exige a los responsables políticos del Gobierno y de las diferentes comunidades autónomas que coordinen los mensajes y culminen la inmunización de estos colectivos con las vacunas disponibles y atendiendo a la evidencia científica. El debate está generando dudas y desconfianza que son contraproducentes desde la responsabilidad que a todos nos incumbe como agentes de la sociedad civil en la lucha contra esta pandemia”.