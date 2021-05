Los farmacéuticos ignoran a Sanidad y pondrán AstraZeneca

«A los farmacéuticos que se han quedado a medio vacunar les aconsejamos que completen la pauta con la misma vacuna porque conocemos los datos de seguridad». Así de tajante se muestra el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), Vicente. J. Baixauli, que duda, además, de que el ensayo del Instituto Carlos III tenga el suficiente peso científico como para respaldar una decisión contraria a las recomendaciones de los organismos reguladores sanitarios.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) indican que las segundas dosis deben inocularse con el mismo suero. Es más, incluso en el seno del Ministerio de Sanidad, tanto la Agencia Española del Medicamento como varios de los expertos que conforman la Ponencia de Vacunas, intentaron hasta el último momento que la ministra Carolina Darias se alinease con estos organismos. Finalmente, España ha decidido la vacunación combinada con Pfizer para los menores de 60 años que recibieron en su momento la primera dosis de AstraZeneca. No obstante, ha planteado al Comité de Bioética la elaboración de un consentimiento informado para aquellos que elijan terminar de inmunizarse con el suero de Oxford.

«Necesitamos tener más información sobre las posibles reacciones adversas de la vacunación heteróloga», insiste el presidente de la SEFAC. Según las primeras conclusiones del ensayo del Carlos III, solo el 1,7% de los participantes manifestaron síntomas adversos «intensos», pero que no requirieron hospitalización.

«No se puede asegurar nada con un estudio de 676 personas, Las reacciones adversas salen cuando llevas millones de personas vacunadas. Los ensayos en fase III de AstraZeneca se hicieron con varios miles de voluntarios y, además, ya se ha vacunado con este fármaco a más de 30 millones de ciudadanos en el mundo», destaca Baixauli.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos desde un inicio han defendido que se sigan las recomendaciones de la EMA. Por eso piden a Sanidad que habilite cuanto antes los procesos para que los farmacéuticos que voluntariamente quieran reciban la segunda dosis de la misma compañía. Según estimaciones del Consejo, unos 35.000 farmacéuticos comunitarios de hasta 55 años están pendientes de recibir el segundo pinchazo, sin contar con todo el personal de farmacia, que no estaría contabilizado. «Queremos que se agilice definitivamente la vacunación de las segundas dosis en nuestros trabajadores, por ser profesionales de alto riesgo, que están en primera línea», demandan desde el Consejo.

Dentro incluso de la Sociedad Española de Vacunología, la vocal Rosario Cáceres y la única farmacéutica, incide en que ahora lo más importante es terminar de vacunar a los que tienen la primera dosis de Oxford, porque ya se ha sobrepasado y con mucho los intervalos que marca la ficha técnica. Cáceres cree que en este asunto se «han mezclado decisiones políticas y científicas», pero que desde el «punto de vista estrictamente científico, nos inclinamos por repetir el suero».

Los expertos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) han atacado con dureza al Ministerio por exigir un consentimiento informado a los que quieran vacunarse con Pfizer : «Es el colmo del esperpento, una aberración», critican.

El epidemiólogo y doctor en Salud Públida por Harvard, José María Martín Moreno, tampoco avala la postura de Sanidad. Defiende que se utilice ya AsttraZeneca para mejorar el ritmo de inmunización a la par que critica que «el estudio del Carlos III no ha estado bien diseñado, es un estudio silvestre. Era muy mejorable. No eran suficientes voluntarios. No responde a lo que se esperaba de un estudio así».

Fuentes del sector farmacéutico advierten que el Gobierno está incumpliendo la ley europea sobre farmacovigilancia. Explican que la decisión sobre Darias sobre segundos pinchazos contraviene el «Good Clinical Practice» de la Unión Europea, exactamente el apartado 4.2 que hace referencia a la posología, así como la directiva 2001/83 CE por la que ningún estado tiene potestad para cambiar la ficha técnica de un producto sanitario.

Postura de las comunidades

No solo las principales sociedades farmacéuticas, sanitarias y las agencias reguladoras recomiendan las segundas dosis del mismo suero. También comunidades como Galicia, Murcia y Castilla y León piden a sus ciudadanos que no combinen fármacos y opten por repetir Astra. La Comunidad de Madrid también comparte esta postura y además exigirá a quienes usen Pfizer que lo hagan con un consentimiento informado, al revés de lo que planea Sanidad.