Los expertos alertan de los riesgos de la variante Delta

Salud

El epidemiólogo británico Neil Ferguson ha alertado de que la variante Delta, la cepa B.1.617.2 detectada por primera vez en India, podría ser hasta un 60% más contagiosa que la variante Alfa, detectada por primera en Reino Unido.

“Estamos recibiendo más datos”, pero “desafortunadamente, las noticias no son positivas en lo que respecta a la variante Delta”, según ha afirmado el experto del Imperial College London que, en declaraciones a radio 4 de la BBC, precisó que “la mejor estimación en este momento es que esta variante puede ser un 60 % más contagiosa que Alfa”.

Ferguson, cuyos análisis ayudaron en las decisiones tomadas por el Gobierno para el confinamiento en marzo de 2020, agregó que esperan más datos a fin de establecer la efectividad de las vacunas ante la variante Delta, que es la que ahora predomina en el país.

No obstante, el epidemiólogo destacó que la mayoría de los hospitalizados en el Reino Unido a causa de esta variante no están vacunados. “Es importante decir que la mayoría de las personas actualmente hospitalizadas con esta variante, y con cualquier otra, no están vacunados. Así que está claro que las vacunas aún tienen un efecto considerable”, indicó.

La B.1.617.2 preocupa porque es más contagiosa, más letal y es capaz de sortear parcialmente la inmunidad de las vacunas. Una investigación publicada este jueves en la revista “The Lancet” sugiere que la vacuna de Pfizer contra el coronavirus genera cinco veces menos anticuerpos contra la variante india que frente a la cepa original. La cantidad de esos anticuerpos se reduce con la edad y con el paso del tiempo.

El Reino Unido registró ayer 5.274 nuevos casos de coronavirus, la mayor cifra diaria desde finales del mes de marzo, y otras 18 muertes, según las autoridades sanitarias británicas. En este país, la mitad de los adultos han recibido las dos dosis de una vacuna contra la Covid-19, mientras que el 75,2 % de la población adulta ha sido vacunada con la primera de dosis.

La inquietud por la aparición de variantes ha forzado al Gobierno a reforzar los controles en los viajes internacionales y reducir la lista de destinos seguros para viajar.

La OMS decidió rebautizar a esta cepa comúnmente conocida como variante India, con el objetivo de evitar discriminación. Junto a esta denominación, las letras griegas Alfa, Beta, Gamma han servicio para rebautizar a las variantes detectadas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.