“¿Quién quiere morir?”, el documental que advierte de la perversidad de la eutanasia

El próximo 25 de junio entrará en vigor en España la Ley de la Eutanasia, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021, en pleno estado de alarma. Lo hizo desoyendo a todas las organizaciones médicas dentro y fuera de España. También a los organismos de Bioética y Deontología, de las sociedades científicas de cuidados paliativos y de 140 organizaciones que han unido sus fuerzas creando la plataforma Asamblea por la Vida.

Para advertir de la perversidad de esta ley, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad ha reunido a médicos, investigadores, juristas, académicos, ex políticos y artistas para decir NO al drama de la eutanasia.

El jefe de Cuidados Paliativos del Hospital Fundación Jiménez Díaz, el doctor Álvaro Gándara, alerta en esta cinta de que el Gobierno debería centrarse en implementar unos cuidados paltiavos de calidad: “En España ahora mismo hay un déficit tremendo de desarrollo de unidades y de equipos. Hay una cobertura del 50 por ciento de la población aproximadamente. Esto significa que 70000 pacientes al año mueren con un sufrimiento que es evitable, que podía aliviarse con buenos equipos de cuidados paliativos. También alerta de la necesidad de que lleguen a tiempo las ayudas a la dependencia: “Los pacientes a veces mueren solos, sin personas que les cuiden. Sin poder ir a una residencia o sin poder morir en casa medianamente atendida. La tramitación de la dependencia en España se tarda 14 meses. Cuando la ley dice que era solo tres meses. Estamos hablando de 130 pacientes al día mueren sin haber sido atendidos por la dependencia”.

Por su parte, Mónica López Barahona, investigadora y presidenta de la Fundación Lejeune en España, critica duramente el documental que “se ha desoído los informes que ha habido manifestándose nítidamente en contra de esta ley. El propio Comité Nacional de Bioética, el Colegio de Médicos, sencillamente no se ha escuchado, no ha habido un debate, no se ha pedido la opinión de expertos, ni de investigadores, ni de médicos, ni de psicólogos, ni de toda el área interdisciplinar que acompaña un momento tan crucial como es el momento de la muerte o de la fase terminal de una persona”.

¿En qué lugar nos deja la eutanasia como sociedad? La Doctora Luisa González Perez, anestesista del Hospital Puerta de Hierro de Madrid es determinante: “Una sociedad sin cuidados no es una buena sociedad”. Los especialistas destacan que “han sido preparados para curar y ahora de pronto quieren que pongamos fin inmediatamente de forma trágica y rápida a cualquier sufrimiento de cualquier naturaleza” como señala el Doctor Alfonso del Corral.

Además de haber puesto en marcha esta nueva ley a espaldas de la profesión médica, como destacan desde el Colegio de Médicos de Madrid, siguen siendo muy pocos países en el mundo los que aplican una norma similar a la que entrará en vigor el 25 de junio en España. Apenas 5, como resalta en este documental que el que fuera embajador Javier Ruperez.

Ex políticos y artistas completan la opinión y las experiencias, recogidas a lo largo de 22 minutos de este documental impulsado por Asamblea por la Vida.

Puede ver el documental completo en este link