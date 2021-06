Fundación Universia lanza “Plan Circular”, una alternativa innovadora para facilitar el acceso a las profesiones más demandadas

Fundación Universia, que cuenta con el respaldo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades, lanza su Plan Circular, una alternativa de pago innovadora y responsable, comprometida con la empleabilidad de estudiantes y profesionales, mediante el acceso a un bootcamp o programa de entrenamiento intensivo en competencias digitales.

La demanda de perfiles tecnológicos por las empresas ha aumentado en este último año. Asimismo, las nuevas profesiones digitales se han convertido en opción prioritaria para muchos jóvenes.

A través de esta iniciativa, Fundación Universia anticipará el coste de la formación a los estudiantes, que devolverán el importe del curso en pequeñas cuotas mensuales, con un vencimiento de 40 meses, sin intereses (no es un préstamo, ni un crédito) y solo si consiguen un empleo y el salario supera los 18.000 euros brutos anuales.

Esta solución de acceso a una formación de bootcamp funciona de manera circular, ya que el 100% del dinero devuelto por el estudiante irá destinado al progreso de otros. Además, el modelo favorece a colectivos más vulnerables, como jóvenes desempleados, tengan rentas bajas u otras situaciones económicas desfavorables. El Plan busca promover la diversidad e inclusión en las profesiones de alta demanda, con especial atención a las personas con discapacidad.

La formación de los participantes correrá a cargo de instituciones referente en formación intensiva en las especialidades más demandadas: Ironhack, The Bridge, KeepCoding devCamp by Bottega, HACK A BOSS, y Wild Code. A través de un curso de alto rendimiento, los alumnos desarrollarán sus competencias en distintos ámbitos tecnológicos, como son el desarrollo Web, Mobile, Big Data & Machine Learning, Blockchain, Devops o Ciberseguridad.

Los programas bootcamp están basados en un modelo de aprendizaje experiencial learning by doing, orientados a obtener habilidades prácticas en un plazo de entre uno a tres meses. Esta formación no requiere de experiencia ni conocimientos previos en la materia y es una vía rápida, eficaz e innovadora para adquirir conocimientos digitales de forma intensiva, lo que permite reorientar la carrera profesional en poco tiempo; una tendencia formativa conectada con la transformación digital actual de las empresas y sus principales demandas en cuanto a perfiles profesionales.

El Plan Circular Fundación Universia desarrolló el pasado año un proyecto piloto, que demostró una alta empleabilidad de los participantes, con cerca del 80% de inserción laboral en el sector de las nuevas tecnologías a los pocos meses de finalizar su formación.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al soporte de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). El objetivo del FEIE es ayudar con financiación de apoyo e implementar inversiones productivas en la Unión Europea, así como asegurar un aumento del acceso a la financiación.

Toda la información sobre el Plan Circular Fundación Universia, sus términos y condiciones están disponibles en www.fundacionuniversia.net