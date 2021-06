Dos tercios de los españoles, a favor de quitarse ya la mascarilla

Los españoles quieren en su mayoría quitarse la mascarilla. Ya están hartos de ir con ella de aquí para allá, de llevarla puesta o recluida, mientras comen o beben en algún local de restauración, dentro del bolso, bolsillo, bolsita, barbilla, codo o mano. Uno de los datos clave que aporta la encuesta de NC Report para LA RAZÓN es que el 64,6% está a favor de quitársela y un 33,6 se niega. El 2% duda. Los más favorables, los de menor edad (18 a 34 años), ya que el porcentaje alcanza el 68,7%, alcanzando los opositores de más edad (55 y más años) el 33,6%.

Uno de los dilemas de todos estos días radica en que, aunque ahora haya libertad de elección, quizás la prudencia lleve a seguir usándola. En Andalucía, el consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha reiterado que la mascarilla «sigue siendo absolutamente necesaria», abogando por mantener unos días más su uso. «Estoy convencido de que el Gobierno volverá a rectificar», ha augurado, añadiendo que «lo están haciendo ya países que, entre comillas, habían dicho que habían pasado la pandemia y se están produciendo rebrotes y han vuelto a entender que la mascarilla es la herramienta más eficaz para evitar contagios»,en alusión directa a Israel. De hecho, todo el Partido Popular es de esta opinión. La vicesecretaria de Política Social y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, reclamó ayer «prudencia» a la ciudadanía ante la retirada y ha subrayado que aún hay una parte importante que no está inmunizada con la vacuna.

Pero, ¿qué dice sobre esto la encuesta? Algo más de la mitad, el 51,9% no se la seguirá poniendo, un 40,5 sí y el 7,6% no lo tiene claro. Son 6 personas de cada 10 las que ven claro que la seguridad sanitaria está ante todo. De hecho, más de la mitad (el 53,9%) del grupo de más edad seguirá con ella puesta en espacios exteriores. Aquí también los más jóvenes son los que más «pasarán» de ella, un 65,9%. Nada raro, pero no olvidemos que precisamente estos días se ha conocido que las Comunidades de Madrid, Murcia, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana han notificado en las últimas horas nuevos casos de covid-19 asociados a brotes vinculados a viajes de fin de curso a Mallorca, con lo que el recuento total de casos entre estudiantes supera ya los 500 en seis regiones. ¿Cuál fue el motivo principal de este megabrote? Quitarse la mascarilla para disfrutar de conciertos y fiestas en discotecas y barcos.

Hagan lo que hagan a partir de ahora los españoles, en lo que están de acuerdo es que ha sido útil. Hasta el 89,7% lo cree. Los «negacionistas» del cubrebocas no llega al 9%. Aunque saben que son molestas o nos irritan la piel, ven evidentes los enormes beneficios para impedir que los aerosoles –esas gotitas que flotan en el aire espelidas al hablar, cantar o estornudar, por ejemplo– contagien por el aire tanto de la covid como de la gripe y otras enfermedades trasmitibles.

Los favorables a que las mascarillas vayan desapareciendo de su vida también tienen un motivo económico: un 28,8% se ha gastado hasta 25 euros de media al mes en ella. Es el porcentaje más usual, pero casi el 10% se deja más de 100 euros mensuales. Hay que pensar en familias de varios miembros.

Y el futuro, según la encuesta, hace prever que la mayoría no la querrá aunque le evite coger la gripe antes mencionada porque, a fin de cuentas, un 55,5% no ha llegado a acostumbrarse nunca a ellas, destacando aquí los más jóvenes (64,5%). Claro, hay que salir por ahí y lucirse un poco.