Los test de antígenos llegan a las farmacias: ¿cómo funcionan y cuánto cuestan?

Este martes, 20 de julio, el Consejo de Ministros aprobará la venta en farmacias de test de antígenos y de anticuerpos, dentro del marco de la lucha contra la pandemia del covid-19. Para ello, el Gobierno aprobará un Real Decreto-Ley, cuyo contenido fue adelantado por LA RAZÓN, que permitirá la venta de estas pruebas sin receta en las farmacias.

No se recomienda comprar los test en otros canales de venta que no sean las farmacias, puesto que podrían no tener los certificados de autentificación y validez de la Unión Europea. En caso de dar positivo en un test de antígenos, se contabilizará como caso sospechoso, por lo que habrá que someterse a un nuevo análisis en la red sanitaria para confirmar el positivo.

Esta medida, según explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el pasado 14 de julio, se ha tomado para “aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años, y controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia”.

La medida ha sido aplaudida por los farmacéuticos, aunque reclaman que aumente la colaboración con las administraciones para que los nuevos positivos detectados en estas pruebas queden reflejados en el Sistema Nacional de Salud para poder controlar la pandemia.

Estos test de autodiagnóstico ya se venden sin receta en otros países europeos, como por ejemplo, Alemania, Austria, Holanda, Italia y Portugal. En España, los test de detección de covid-19 se vendían en las farmacias de algunas comunidades autónomas, aunque se exigía prescripción para adquirirlos y eran realizados por el propio farmacéutico.

¿Qué tipos de test se podrán comprar?

En las farmacias se podrán adquirir, sin receta, dos tipos de pruebas autodiagnósticas: los test de antígenos, indicados en los siete primeros días de la infección, se consideran una herramienta útil para ampliar la capacidad para diagnosticar los casos de covid-19, pero no detecta si ya se ha superado; y los test de anticuerpos o serológicos, que no se emplean para la detección de la infección activa, ya que lo que analizan es la respuesta inmunológica del individuo, pero sí para la confirmación de que se ha padecido la enfermedad (incluso aunque no haya habido síntomas).

¿Cómo funcionan estos test de autodiagnóstico?

El test de antígenos permite saber si estamos contagiados en tan solo 15 minutos. Se lleva a cabo mediante la extracción de una muestra nasofaríngea del paciente, que se obtiene mediante la introducción de un instrumento por la nariz. Esta prueba es recomendable en el caso de aquellas personas que presentan síntomas tras haber tenido contacto con una persona con resultado positivo. Los resultados cuentan con una fiabilidad completa en los cuatro primeros días en los que el paciente tiene síntomas, y van perdiendo eficacia a medida que avanzan los días.

Los test de autodiagnóstico de anticuerpos sirven para ver la evolución de una persona infectada o si una persona ha tenido contacto con el virus. Esta prueba permite detectar la presencia de anticuerpos ante el SARS–CoV-2 pero no están recomendados en el caso de que exista sospecha de infección. Es decir, no detectan la presencia del virus, sino la respuesta de nuestro organismo (anticuerpos) al mismo. Se hace mediante una pequeña muestra de sangre que suele salir de un pequeño pinchazo con una lanceta en el dedo. Posteriormente, se vierten unas gotas del reactivo sobre el detector y los resultados se obtienen a los pocos minutos. Este tiempo varía según la marca comercial de que se trate.

¿Cuánto cuestan?

El precio final de los test lo fijará cada farmacia, según el borrador inicial de Real Decreto, que no impone restricciones y estará exento de IVA. Podrán adquirirse de forma unitaria, por un precio aproximado de entre 3 y 7 euros, en función del proveedor, según RYPO, una empresa española de importación y distribución de material médico-sanitario.