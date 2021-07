Doy positivo en un test de antígenos de una farmacia: ¿qué tengo que hacer?

Ya están a la venta los test de autodiagnóstico en las farmacias. Tras la aprobación del Real Decreto y publicación en el BOE, se pueden comprar test de antígenos o de anticuerpos sin necesidad de receta por un importe de entre 6 y 10 euros.

Esta decisión ha sido tomada como medida para frenar la quinta ola del covid-19, al aumentar “la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años, y controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia”, según explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

¿Cómo se utilizan un test de antígenos en casa?

Estos test deben utilizarse en los 7 primeros días desde la infección o en los 5 primeros días desde el inicio de los síntomas. Para su realización, hay que leer las instrucciones del fabricante. Por lo general, hay que introducir el hisopo en las fosas nasales hasta la superficie posterior de la nasofaringe, a unos 2,5 centímetros. Después, hay que introducir el hisopo en el tubo de extracción que contiene el activo, girarlo unas 5 veces y dejarlo reposar durante un minuto.

A los 15 o 20 minutos tendremos el resultado. Si hay dos líneas sobre la marca de test (T) y sobre la de control (C), es positivo; si solo aparece marcada la línea de control (C), es negativo; y si no aparece ninguna línea o solo sale la línea de test (T), es inválido.

Cómo usar un test de antígenos de autodiagnóstico

¿Qué pasa si doy positivo en un test de antígenos comprado en una farmacia?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recalcado en numerosas ocasiones que estos test de antígenos servirán para despejar casos sospechosos, “pero en ningún caso” van a computar en el Sistema Nacional de Salud”, por lo que los positivos tendrán que ir a la autoridad sanitaria competente a confirmarlo.

En caso de dar positivo por covid-19 en uno de estos test de autodiagnóstico, hay que autoaislarse e inmediatamente ponerse en contacto con su centro sanitario para realizarse otra prueba y confirmar el positivo. Cabe recordar que estar pruebas no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación de infección activa, solo computarán como caso sospechoso, por lo que es necesario confirmarse el positivo en un centro sanitario.

He tenido un contacto estrecho pero doy negativo, ¿puedo evitar hacer cuarentena?

No, los contactos estrechos deben mantener la cuarentena durante diez días aunque el resultado de la prueba sea negativo.

Si doy negativo, ¿puedo acortar la cuarentena?

Ante un resultado negativo de una persona que está realizando aislamiento por ser caso o contacto estrecho, se debe mantener aislamiento de diez días y en ningún caso utilizar la prueba para acortar el periodo de cuarentena.

Tengo síntomas pero he dado negativo, ¿qué debo hacer?

Si presenta síntomas compatibles con el covid-19 pero ha dado negativo en una prueba de autodiagnóstico, debe autoaislarse y someterse a otra prueba en un centro sanitario. Además, tendrá que mantener las medidas de prevención para evitar contagios (mascarilla, distancia social, higienización de manos...). Un resultado negativo no garantiza que una persona no tenga una infección activa.