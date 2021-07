La curva de la quinta ola empieza a estabilizarse

La curva de contagios de esta quinta oleada de coronavirus toca techo y comienza a estabilizarse. El Ministerio de Sanidad ha comunicado hoy 31.171 y una incidencia acumulada a 14 días de 677 casos por cada 100.000 habitantes, 18 puntos más respecto a la jornada anterior.

No obstante, ya se puede decir que la curva ha tocado techo y comienza a estabilizarse. ¿Por qué? Porque el doble del valor de la incidencia acumulada a 7 días (338 casos por 100.000) no supera a la incidencia acumulada a 14 (667). “Cuando el doble de la IA a 7 días no supera la IA a 14 días se considera que la pandemia empieza a estabilizarse”, explica el experto en Salud Pública, Joan Carles March Cerdà. No obstante, insiste en que no todas las comuidades cumplen con este requisito. Por ejemplo, en Cataluña, la zona con la mayor tasa de contagios por habitantes. En esta comunidad la IA a 7 días es de 1.184 y la IA a 14 de 3.018.

No obstante, se espera que la ocupación hospitalaria no empiece a bajar hasta al menos pasadas dos semanas. Los ingresados diarios superan con mucho a las altas : 1.335 frente a las 983 de la última jornada. A día de hoy hay 7.995 pacientes hospitalizados por Covid. La ocupación de camas convencionales por estos pacientes es de 6,64% y de camas UCI de 14,10%. Es el valor más alto desde mayo y están muy cercana al umbral de riesgo alto, que el semáforo de Sanidad fija en el 15%. Las comunidades que sí superan ese umbral son Madrid (17%), Cantabria (16,10%), y Castilla y león (15.37%)

No obstante, la situación más preocupante, muy próxima a la saturación, es la de Cataluña. Sus Unidades de Intensivos están al 40% solo por Covid. Si se suman al resto de ingresados por otras patologías, las UCIS de la comunidad catalana están a un paso de la saturación, con ua ocupación que roza el 81%.

Sanidad ha sumado hoy 27 fallecidos al recuento oficial y la letalidad roza ya el 2% . Desde que comenzó la pandemia en España han fallecido 81.221 personas.