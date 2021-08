Entre vecinos

Opinión

Le conozco hace al menos diez años. No es de mi edificio pero le veo a menudo porque su paseo favorito es al supermercado en repetidas ocasiones. Siempre lleva dos bolsas, una en cada mano. Y siempre saluda.

Él ayer: ¿Me han dicho que eres dramaturga?

Ella.- Sí, eso dicen.

Él.- Eso es escritora, ¿no?

Ella.- Sí, de teatro.

Él.- Ah, ¿y eres famosa?

Ella.- No, no.

Él.- (Decepcionado) Pero, ¿tienes libros?

Ella.- Sí.

Él.- ¿De papel? (Ella asiente. Él, contento) ¿Y más de uno?

Ella.- Unos treinta.

Él.- (Con los ojos brillantes) ¿Y algún Bestseller?

Ella.- No, en el teatro no hay Bestseller.

Él.- (Decepcionado de nuevo) Pero, vamos a ver, ¿tú eres famosa o no?

Ella.- No, no soy famosa. Las dramaturgas no somos famosas.

Él.- (Haciendo ademán de irse) Bueno, pues vaya… (Se para y la mira) Pero, ¿Has salido en televisión?

Ella.- Si, eso sí, algunas veces.

Él.- ¡En dónde!

Ella.- Ah, no sé, en programas culturales.

Él.- ¿Y eso dónde lo ponen?

Ella.- … Normalmente en la dos.

Él.- Ah, es que esa no la veo.

Ella.- Ya, bueno…

Él.- Pues nada… (titubea) Entonces, no puedo saber nada de ti.

Ella .- ¿Usas internet?

Él.- Claro.

Ella .- Pues mira en Wikipedia.

Él.- (Alegrísimo) ¿En serio? ¿Sales en Wikipedia? (Ella asiente) Joder, pero eso es… (La mira admirado. Ella le despide. Él camina hacia abajo, después de dar unos pasos se vuelve y pregunta:)

Él.- Oye, ¿Cómo te llamas?