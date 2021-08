Muere un niño de 7 años por una ameba “comecerebros”: ¿en qué lugares habita y cuáles son sus síntomas?

David Pruitt, un niño californiano de 7 años, fallecía hace tan solo unos días a causa de la ‘Naegleria fowleri’, popularmente conocida como ‘ameba comecerebros’, un microbio unicelular capaz de provocar la muerte de una persona en pocos días si logra penetrar en sus conductos nasales.

“Estamos tristes y con el corazón roto por informar que nuestro dulce y pequeño David ha fallecido”, informó la familia del pequeño en un comunicado publicado en ‘GoFundMe’ para lograr recaudar fondos para pagar los costes de los servicios médicos y el funeral.

Cada año, millones de personas se exponen a la ameba que provoca la infección por Naegleria, pero solo algunas se enferman. Este pequeño organismo se encuentra con frecuencia en agua dulce templada de lagos, ríos o aguas termales, así como en la tierra, de acuerdo con lo que explican en su página web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del departamento de Salud de Estados Unidos (CDC).

La exposición al parásito por lo general ocurre al nadar o al practicar deportes acuáticos. La ameba entra al cuerpo a través de la nariz y desde allí viaja hasta el cerebro, donde causa graves daños. . “La mayoría de las personas que tienen la infección mueren durante el transcurso de la semana posterior a presentar síntomas”, indica la web de divulgación científica Mayo Clinic.

Por el momento, no se conoce el motivo por el cual algunas personas se infectan tras la exposición y otras no. Los expertos sí precisan que la ameba no se propaga de persona a persona y que tampoco te puedes infectar por beber agua contaminada. El agua salada, como la de los océanos y los mares, y las piscinas que se limpian y se desinfectan de forma adecuada no contienen la ameba Naegleria.

El portal Mayo Clinic señala que la infección por Naegleria provoca una enfermedad conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, que provoca inflamación del cerebro y destrucción del tejido cerebral.

Los síntomas generalmente comienzan en el período de 2 a 15 días de la exposición a la ameba y se van agravando conforme avanza la enfermedad. Los expertos indican que hay que buscar atención médica inmediata si repentinamente tienes fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y vómitos, especialmente si has estado recientemente en agua dulce tibia.

Aunque su letalidad es de un 97%, su incidencia es baja. Estados Unidos apenas registró 34 infecciones entre 2010 y 2019. Sin embargo, solo 4 de las 148 personas que se infectaron en entre 1962 y el 2019 sobrevivieron a la enfermedad, explican los CDC.

Síntomas iniciales:

- Fiebre

- Dolor de cabeza intenso y repentino

- Náuseas y vómitos

- Congestión o secreción nasal

- Cambios en el olfato o el gusto

Síntomas a medida que la enfermedad se agrava:

- Rigidez en el cuello

- Sensibilidad a la luz

- Desorientación

- Pérdida de equilibrio

- Somnolencia

- Convulsiones

- Alucinaciones

Prevención

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sugieren que las siguientes medidas pueden reducir el riesgo de contraer la infección:

- No nadar ni zambullirse en ríos ni lagos de agua dulce cálida.

- Mantener tapada la nariz o utiliza pinzas nasales cuando saltes o te zambullas en aguas dulces cálidas.

- Evitar remover el sedimento cuando nades en agua dulce cálida y poco profunda.