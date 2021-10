Consejos para un Halloween sin sustos

Disfraces, maquillajes, golosinas... Halloween invadirá las calles y los colegios de España durante este fin de semana y desde la OCU ofrecen una serie de consejos para celebrar esta fiesta sin sustos entre los más pequeños. Así, advierten de los peligros que conllevan algunos de los elementos típicos de esta celebración y para evitar accidentes recomiendan que todos los productos para niños lleven el etiquetado que incluye el mercado CE, nombre y dirección del fabricante y comprobar que está indicado para menores.

En cuanto a los maquillajes y tintes para el pelo, desde la OCU recomiendan no utilizarlos en cantidades excesivas, ya que pueden causar reacciones alérgicas o de sensibilidad. Ante cualquier reacción, como picor o enrojecimiento de la piel, es conveniente lavar la zona con abundante agua. Además, en el caso de utilizar esmaltes, hay que tener en cuenta que pueden contener disolventes, que son peligrosos, especialmente en niños pequeños que suelen llevarse las manos a la boca.

Tampoco se recomienda el uso de spray para teñir el pelo porque contienen sustancias químicas que pueden ser ingeridas durante su aplicación. Es recomendable sustituir este producto por pelucas, pañuelos o gorros.

Disfraces

Los diferentes disfraces, en especial los adquiridos en bazares, deben estar elaborados con un material no inflamable, con accesorios de goma, no metálicos, ni cortantes, y sin cordones en el cuello. Además, si es para un menor de tres años, no debe llevar piezas pequeñas que pueda tragarse. Antes de usarlo es conveniente lavarlo y, en caso de que no sea lavable, se debe airear durante al menos 48 años para limitar la concentración de sustancias potencialmente peligrosas.

Otro elemento que preocupa es el uso de lentillas de fantasía. Lucir ojos de serpiente, de zombi o de vampiro puede ser divertido siempre que se adquieran en un establecimiento con un profesional óptico. De esta forma se debe evitar comprarlas en bazares, tiendas de disfraces o por internet.

Decoración

La OCU explica que la decoración del hogar o del colegio es mejor hacerla uno mismo. Además de implicar a la familia en la elaboración, es una oportunidad para ahorrar y usar productos reutilizables o naturales como calabazas de la frutería, hojas caídas de los árboles o piñas.

Decorar con velas también puede ser peligroso porque al riesgo de incendio se suma que pueden emitir sustancias dañinas para la salud. En caso de utilizar es conveniente ventilar bien la habitación y mantenerlas lejos del alcance de los más pequeños