Nuevo sismo de magnitud 5 en La Palma, el segundo en dos días

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este domingo un nuevo movimiento sísmico de magnitud 5 en La Palma, el segundo de esta magnitud desde la erupción el pasado 19 de septiembre del Volcán de Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso. El primero de esta magnitud fue localizado a las 7.24 horas del sábado con intensidad IV-V, y a 35 kilómetros de profundidad bajo el municipio de Mazo, mientras que este domingo ha sido registrado a las 17.52 horas a 45 kilómetros de Mazo.

Los índices de caída de ceniza llegan a niveles inimaginables en el Valle de Aridane, sobre todo la que avanza como una inmensa nube de polvo que con el paso de las horas ennegrece todo en su camino. El Valle de Aridane, tras una tarde y noche intensa en cuanto a la lluvia negra, amaneció ayer totalmente cubierto de una gran capa de ceniza, siendo quizás el día de mayor impacto de la misma en este espacio.

La nube de dispersión de la ceniza del nuevo volcán de La Palma se estima que está a 4.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, ha indicado este domingo el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

HD Meteo ha realizado una estimación caída de ceniza, en función de distancia al volcán –en zonas sin viento, últimas 24 horas–, que alcanza hasta 2,5 centímetros en zonas a más de 2 kilómetros del cono. La ceniza incluso ha llegado hasta donde no lo había hecho. Concretamente en el Observatorio del Roque de Los Muchachos, a 2.400 metros de altitud, que amaneció con una capa de ceniza sobre los telescopios.

En esa labor de limpieza de casas sepultadas por la ceniza, además de la UME, también están interviniendo 48 militares del Ejército de Tierra con base en Tenerife, que en estos días serán relevados por otros tantos provenientes de la misma isla.Es precisamente en ese punto donde muchos vecinos consideran necesaria mayor colaboración y efectivos, requiriendo más número de manos a instituciones como puede ser el Ministerio de Defensa. Se refieren al despliegue de militares existentes prácticamente en todas las Islas, que podrían desplazarse a La Palma, teniendo a disposición el Acuartelamiento de El Fuerte, y que realizan una labor importante en tareas de limpieza.

La amplitud de la señal de tremor volcánico se mantiene en niveles medios altos, con pulsos de intensificación, y la red de estaciones permanentes GNSS de la isla muestra una leve deformación hacia el suroeste en la estación LP03, que es la más cercana a los centros eruptivos. En las estaciones más alejadas se mantiene una ligera deflación posiblemente relacionada con la sismicidad profunda, añade el Instituto Geográfico Nacional.

Pese a que algunos oscilan en bajadas temporales, si no son constantes esas bajadas «no podemos usarlas para definir una posible disminución de actividad en el volcán». Al contrario, desde el IGN se considera que «el comportamiento visual de la erupción y la emisión de coladas y cenizas no decrecen. Esto significa que no hay parámetros que puedan mantenerse de forma estable en el tiempo para definir la posible reducción de actividad volcánica».

Las tasas de emisión de SO2, en el penacho, sí han bajado, aunque se mantienen elevadas sobre 7.700 toneladas diarias. Ocurre lo mismo con la sismicidad, que a alta profundidad ha descendido en intensidad y episodios. Pero lo que podría concebirse en buenas noticias, aun no dejan avistar el final del episodio volcánico.