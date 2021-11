El asesino del concejal visitó 9 webs de espionaje la misma noche que se enteró de la infidelidad de su mujer

Ya lo dijeron el sargento y capitán de la UCO que instruyeron las diligencias de investigación por el asesinato del concejal de Llanes: el inductor del crimen, Pedro Nieva, «vivía obsesionado» con la infidelidad de su mujer, Katia, con Javier Ardines. Gran parte de la sexta jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Oviedo para dilucidar la responsabilidad de los cuatro acusados se centró ayer en el análisis del móvil de Nieva. Éste pudo realizarse cuando Nieva llevó su teléfono Apple a arreglar semanas después de la muerte del concejal. La UCO aprovechó entonces para solicitar a la jueza de Llanes un permiso para clonar esa tarjeta. Ayer precisamente declaró el agente que se dedicó al análisis de la «ingente» cantidad de datos, según ha explicado, que se extrajo del volcado. Nieva, según confesó a Alba, la hija del fallecido, ya sospechaba que Katia y Ardines podían estar liados desde que descubrió en un viaje a Bélgica unos whatsapp sospechosos con alguien que ella tenía grabado como «primo», y le resultó extraño que no lo tuviera por su nombre. Llevaba tiempo sospechando del idilio hasta que pudo confirmarlo con la famosa grabación realizada en la sidrería Muros a las 17:28 horas del 8 de diciembre de 2017.

Aunque en su declaración el pasado día 3 de noviembre él aseguró que lo grabó «sin querer» mientras «enredaba» con el móvil buscando cómo enviar notas de voz, el agente que explicó ayer que lo realizó desde la aplicación de Apple para grabar, lo que resulta imposible hacerlo de forma accidental. Tras escuchar la confesión velada de Katia de ir a «calentar la casa», Pedro se puso el audio decenas de veces y esa misma noche, según el investigador que ha analizado su móvil, ya buscó tiendas de grabación y seguimiento. Desde las 20:05 a 1:15 ya de la madrugada del día 9 de diciembre, Nieva, loco de celos, visitó 9 webs de espionaje y seguimiento.

“En ésta sales mejor”

No paró ese día, ya que, según se desprende del análisis de su historial de búsquedas, continuó durante enero y febrero. También el 2 y el 12 de enero visitó webs de cómo realizar «test de paternidad en Bizcaia».

Juicio Ardines FOTO: TSJ Asturias .

Durante esos primeros meses tras la grabación las broncas entre Katia y Pedro eran habituales por WhatsApp. Ella trata todo el rato de quitarle hierro al asunto y para calmar a su pareja le mandó, el 6 de febrero (2 meses después de la grabación) mensajes de amor como una foto de ambos dentro de un corazón. Sin embargo, él, lejos de suavizar su enfado, le contesta con otra imagen en la que sale ella con Ardines y le pone: “En ésta sales mejor”.

Juicio ardines FOTO: TSJ Asturias

Controlador obsesivo

Además de multitud de mensajes de forma constante del tipo: “Vivo por y para ti, sin tu amor yo me muero de pena”, Pedro también comenzó a controlar el móvil de Katia y le pone cosas como: “¿Por qué estás conectada?”. Ella llegó a agobiarse y en julio ya le pone: “Me estás martirizando” pero Pedro llega a contarle lo que sospecha a las amigas de ella de Amorebieta y al hermano, algo que Katia recibe como una humillación. “Ya tengo la vida destrozada, soy una puta y una mala persona. Díselo a todo el mundo: mi mujer es la más puta que te puedas imaginar. Pero ya vale!!!! No puedo masssss”.

20.000 euros de origen desconocido

Él incluso llega a grabar el móvil de Ardines poniendo: “Katia....????”, como si no quisiera aún escribir “Katia amante”. También, a modo de “castigo”, no le deja dinero a su mujer y ésta se lo recrimina: “¿No me has dejado dinero para el dentista?”.

En ese sentido, tras el análisis de sus cuatro cuentas bancarias, los investigadores no saben de dónde sacaba Pedro el efectivo que iba ingresando en las mismas, hasta 4.500 euros de gastos mensuales. Es más, en el registro de la vivienda de Amorebieta, encuentran 12.750 euros en una cómoda y 18.600 en total en la casa.

Camiseta Fisterra y dos móviles en el bolsillo: así apareció el cadáver

También declaró ayer uno de los primeros agentes en llegar a la escena del crimen y que encontró a Ardines tumbado sobre su lado derecho, a 70 metros de las vallas y su furgoneta y con rozadura en el envés de la mano, zona frontal de la camiseta y pernera derecha del pantalón, señales de “haber sido arrastrado”, según explicó el especialista. LLevaba puesto una camiseta que ponía Terra Celta. Fisterra, pantalón pirata con dos móviles en el bolsillo y sandalias. En el coche tenía otro móvil pero no tenía tarjeta.

Las vallas y parte del cuerpo de Ardines estaban impregnadas de una sustancia “oleosa” y con “cierto olor a pimienta” que resultó ser, como supieron más tarde los investigadores, gas pimienta con el que los sicarios habían “neutralizado” a su víctima antes de atacarle.

Una táser de 3.800 voltios

También ha declarado en esta sexta sesión del juicio el agente que realizó el estudio del viaje de los sicarios el día del crimen con el Citroen Picasso de uno de ellos, el de Djilali Benatia. Le cogen las cámaras (hasta 9) en Bilbao, desde que va a recoger a su compañero Maamar Kelii en el puente de Rekalde y la de la autopista de Cantabria. También el peaje de vuelta, donde queda registrada la matrícula. En la vivienda de Maamar, entre otros efectos, encontraron dos botes de gas pimienta y hasta una pistola taser de 3.800 voltios que, según el agente experto, puede llegar a matar a una persona.