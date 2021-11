¿Por qué Willyrex defiende que los NFTs son el futuro?

El youtuber español Willyrex ha publicado a través de su cuanta de Twitter la empresa líder en videojuegos y su función, lo curioso es que no ofrece los juegos, sino que son los propios usuarios los que inventan sus mundos virtuales. “ROBLOX se acaba de convertir en la mayor empresa de videojuegos y no tiene juegos, los crean los usuarios” indicaba en la red social.

El streamer con más de 17 millones de suscriptores en su canal de Youtube y casi 8 millones en Twitter, informa en el mensaje el triunfo de las plataformas que ofrecen servicios a los clientes en lugar de productos “De la misma manera que Uber no tiene coches, Airbnb no tiene casas o instagram no tiene crea fotos”, continuaba en el mensaje. “La clave es dar las herramientas a los usuarios” señalaba el stremer, posicionándose a favor de este sistema. Pero, ¿Se gana dinero con los juegos NFT?

Más de dos mil interacciones y 28 mil ‘me gusta’ al tuit provocaron que el youtuber reaccionara con otro mensaje para aquellos que desconfían de este mercado virtual, caracterizando a los NFTs en el futuro: “Todos los que se ríen de los NFTs por favor no borréis los tweets que nos reiremos todos en un tiempo”, señalaba Willyrex.

¿Qué son los NFT?

Los NFT son Non Fungible Tokens o tokens no fungibles. Es un nuevo formato digital que permite asociar a cualquier objeto virtual un certificado digital, basado en la tecnología blockchain, que lo convierte en una pieza única.

Por lo tanto, los NTF son diferentes, no sustituibles, no se pueden modificar ni intercambiar, ya que no son equivalentes entre ellos.

A un modelo de negocio se le otorga unidades de valor. De forma que el precio es el que la gente le quiera conceder según su uso, popularidad o prestigio. La idea principal es que si compras un NFT, en un futuro puedas revenderlo por más dinero.

Funciona mediante la tecnología de cadena de bloques que asegura las transacciones de monedas virtuales, siendo únicos y rastreables.

Hay videojuegos que recompensan a sus usuarios con tokens, es decir, se incorpora un sistema económicocon NFTs con las que se pueden obtener réditos en el juego y en la vida real.

