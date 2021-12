La vacunación a los menores de 12 años se inicia a partir del día 15

Las navidades serán movidas para los más jóvenes de la casa en cuanto a vacunas se refiere. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantó que las vacunas para los menores de 12 años, que ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento (EMA), no llegarán a España antes de la segunda quincena de diciembre, momento en el que podrán ser inoculadas. Darias especificó que el suero utilizado será el de la marca Pfizer aunque no es la misma que la que se inocula a los adultos ya que no necesita disolución, y que se pondrán dos dosis.

La incidencia de la covid en los menores de 12 años comenzó a dispararse de las del resto de edades a finales del mes de octubre y en la actualidad registra la tasa más alta de todas las franjas. Aunque entonces todos los grupos comenzaron a reducir su tasa de contagios, los mayores lo hicieron a un ritmo mayor que el de los más pequeños.

Proceso activado

Las comunidades autónomas se han puesto en marcha tras el anuncio de la titular de Sanidad. Madrid anunció que está a la espera de recibir las dosis de la vacuna para iniciar la vacunación en menores de entre 5 y 11 años. En cualquier caso, trabaja en el diseño y la logística para administrarla a algo más de 400.000 en la región. Aunque han de esperar que a que se reciban las dosis y que en ese momento la ponencia de vacunas haga una propuesta para la administración de las mismas, que será analizada por la Comisión de Salud Pública. Más burocracia.

Como explicó la ministra, se trata de una vacuna específica desarrollada por Pfizer e indicada específicamente para menores de edad, con una dosis inferior a la utilizada en personas de más de 12 años (10 ug frente a 30 ug). Al igual que en el grupo de mayor edad, se administra en dos inyecciones en los músculos de la parte superior del brazo, con tres semanas de diferencia.

«Estamos de acuerdo en realizar la vacunación infantil y el siguiente paso que tenemos que valorar es desde el punto de vista logístico cómo tenemos que desarrollar esa campaña de vacunación. También hay un condicionante más que es cuándo vamos a recibir esas vacunas por parte de Pfizer», señalado el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. «Tenemos tiempo para prepararnos», explicó.

La compra adelantada de estos viales ya ha sido acordada por la Comisión Europea con la farmacéutica dentro del paquete general de adquisición de vacunas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de que, una vez se autorice la comercialización condicional otorgada por la Comisión Europea, empezará a distribuirse en la Unión Europea en esa segunda quincena de diciembre, de acuerdo a su capacidad productiva.

La intención de las comunidades autónomas es empezar a inocularla en cuanto pueda disponer de estos viales, dado que este grupo registra el doble de incidencia de covid que el resto de población.

Hay países como Estados Unidos donde también se está a la espera de que el organismo regulador autorice la vacuna de Pfizer en niños de entre 5 y 11 años. La decisión puede ser inminente, por lo que la Casa Blanca ha pedido a los gobernadores de los estados que preparen el inicio de la campaña. Allí, la vacuna contra la Covid-19 se administrará a alrededor de 28 millones de niños de entre 5 y 11 años. Ellos recibirán la tercera parte de la dosis que recibe un adulto.

A nivel general en España, ayer los datos oficiales señalaban que el 89,3% de la población (37.615.143 personas) ya ha recibido la pauta completa de vacunación y el 91% una dosis (38.339.403 personas). En total, se han administrado 76.485.574 dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna, Astra y Janssen, el 95,6% de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 79.985.737 unidades.

En cuanto a las dosis adicionales, especifica que ya se han administrado un total de 4.943.463: 4.013.541 de Pfizer y 929.922 de Moderna. Por el momento, estos datos recogen la dosis extra solo de personas con condición de alto riesgo, personas que viven en residencias y mayores de 70 años, así como el refuerzo de Janssen.

La Comisión Europea estudia recomendar los sueros de Janssen y AstraZeneca para que también se usen como dosis de refuerzo.