Miles de personas se manifiestan en Viena contra las vacunas y el confinamiento

Miles de personas salieron hoy a las calles de Viena para protestar contra el confinamiento vigente en Austria y los planes del Gobierno de introducir la vacuna obligatoria contra la covid. De entre la veintena de manifestaciones que habían sido convocadas en la capital austríaca, la principal contó con más de 40.000 participantes, según los cálculos de la policía, que desplegó 1.200 agentes y procedió a “varias detenciones”.

Ultranacionalistas, conspiracionistas, negacionistas del coronavirus, defensores de diversas teorías esotéricas, movimientos de extrema derecha y neonazis se mezclaron en su marcha por la avenida del Ring, que rodea el casco antiguo de la ciudad, y se congregaron luego en la céntrica Plaza de los Héroes, informa EFE.

Muchos iban sin la mascarilla exigida y sin mantener la distancia de seguridad. Aunque algunos lanzaron objetos pirotécnicos y la policía recurrió al gas pimienta, pero no se produjeron incidentes graves, informó la televisión pública ORF.

La mayoría de los eslóganes manifestaban rechazo a las vacunas anticovid y a la ley que prepara el Gobierno de democristianos y ecologistas para hacerlas obligatorias a partir de febrero de 2022.

"Las vacunas son un genocidio", "No vacunado=naturalmente sano", "No a la vacuna obligatoria, mi cuerpo me pertenece", "Detened a este Gobierno" o "Jesús protege a los niños, no las vacunas", eran algunos de los lemas que se leían en los carteles.

Desde el pasado 21 de noviembre, en Austria rige un confinamiento para frenar los contagios por coronavirus, con el cierre de restaurantes, hoteles, museos, eventos y el comercio no esencial, adoptado para frenar la cuarta oleada de la pandemia.

Las restricciones han comenzado a surtir efecto: la incidencia de contagios acumulados en siete días por cada 100.000 habitantes ha bajado hasta 667 casos, de los más de 1.000 que llegó a registrar a mediados de noviembre.