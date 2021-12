Dos estudios sugieren que la vacuna de Pfizer sólo protege parcialmente contra Ómicron

La variante Omicron puede evadir parcialmente la protección de dos dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer y su socio BioNTech, dijo el martes el jefe de investigación de un laboratorio en el Instituto de Investigación de Salud de África en Sudáfrica. Pero el estudio mostró que la sangre de personas que habían recibido dos dosis de la vacuna y tenían una infección previa en su mayoría fue capaz de neutralizar la variante, lo que sugiere que las dosis de refuerzo de la vacuna podrían ayudar a defenderse de la infección. Alex Sigal, profesor del instituto, dijo en Twitter que hubo “una caída muy grande” en la neutralización de la variante Omicron en relación con una cepa anterior de COVID-19.

Una prueba de laboratorio separada realizada por la viróloga Sandra Ciesek del Hospital Universitario de Frankfurt pintó un panorama algo más sombrío. Al exponer la sangre de las personas vacunadas a diferentes variantes de virus, descubrió que la capacidad de generar una respuesta de anticuerpos a Omicron en personas que habían recibido tres inyecciones de BioNTech / Pfizer era hasta 37 veces menor que la respuesta a Delta. Una respuesta de anticuerpos a Omicron medio año después de un régimen de dos inyecciones de Pfizer / BioNTech, Moderna o una combinación de AstraZeneca / BioNTech ni siquiera era medible, agregó Ciesek. Publicó solo hallazgos seleccionados en Twitter https://twitter.com/CiesekSandra/status/1468465347519041539 y la universidad dijo que el artículo aún no se había publicado.

“El conjunto de datos subraya que tiene sentido desarrollar una vacuna que se adapte a Omicron”, tuiteó Chiesek, y agregó que no se puede sacar ninguna conclusión sobre la protección contra la enfermedad grave. La variante Omicron, detectada por primera vez en el sur de África el mes pasado, ha disparado las alarmas a nivel mundial de otro aumento en las infecciones, con más de dos docenas de países, desde Japón hasta Estados Unidos, informando casos. La Organización Mundial de la Salud lo clasificó el 26 de noviembre como una “variante de preocupación”, pero dijo que no había evidencia para respaldar la necesidad de nuevas vacunas diseñadas específicamente para abordar la variante Omicron con sus muchas mutaciones.

El laboratorio de Sigal analizó sangre de 12 personas que habían sido vacunadas con dos dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech, según un texto publicado en el sitio web de su laboratorio. Los datos preliminares del estudio aún no han sido revisados por pares. La sangre de cinco de las seis personas que habían sido vacunadas e infectadas previamente con COVID-19 aún neutralizaba la variante Omicron, según el documento. “Estos resultados son mejores de lo que esperaba. Cuantos más anticuerpos tenga, más posibilidades tendrá de estar protegido de Omicron”, dijo Sigal en Twitter. Dijo que el laboratorio no había probado la variante contra sangre de personas que habían recibido una dosis de refuerzo, porque aún no están disponibles en Sudáfrica.