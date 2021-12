El Club de Balonmano de Basauri se lleva íntegro el segundo premio: “No sé cuántas ni participaciones cogí”

Eran las 10:48 horas cuando salió el Segundo: 72119. Son 125.000 euros por décimo y 1,25 millones a la serie aunque en esta ocasión se ha venido, en su mayor parte, en participaciones de la Escuela de Balonmano de Basauri (Vizcaya). Se trata del Atlético Basauri Balonmano Club-Basauri Eskubaloi Taldea

La categoría senior entrena esta tarde en el polideportivo Urbi de 19:00 a 21:00 horas aunque probablemente hoy se lo saltarán. “Yo como no cogí participaciones, prefiero no saber cuánto toca por cada una”, aseguraban desde el polideportivo. Otro compañero apuntaba que eran 15.000 euros. “Yo sí que cogí varias pero todavía no sé ni cuántas”, explicaba otro empleado.

La administración que vendió está en la calle Nagusia, 9 y los comercios de alrededor se tiraban de los pelos: “Sí llevaba varios décimos de ahí pero no ése, ¡qué rabia!”, confesaba la empleada de la zapatería Laburu. Dos locales más allá, en la Pastelería “La Concepción”, estaban igual, pero más optimistas: “No llevábamos ninguno pero no pasa nada, todavía nos puede tocar alguno”