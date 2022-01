¿Cuándo contagia más un infectado por Ómicron?

La variante Ómicron del coronavirus sigue avanzando imparable por todo el mundo, llegando a alcanzar cifras de récor de contagios desde que comenzó la pandemia. En apenas un mes desde su hallazgo se ha convertido en el virus más contagios de la historia, por encima del sarampión, y todas las regiones del mundo han detectado algún contagio. Incluso ha llegado a la Antártida, donde un brote de Ómicron afecta a los científicos de la estación polar belga Princess Elisabeth.

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad de España, aprobó el pasado 29 de diciembre, por unanimidad, la reducción de la cuarentena en las personas positivo en coronavirus a 7 días. Por lo tanto, si una persona da positivo en Sars-CoV-2 no deberá aislarse durante 10 días como estaba fijado, sino solamente una semana. Esta reducción de la cuarentena se ha establecido para aquellas personas positivo en coronavirus y que no tienen síntomas. La decisión se basa en que el periodo de incubación de la variante Ómicron “es menor”, según explicó en rueda de prensa Cristóbal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III.

La medida de acortar la cuarentena fue aprobada un día antes en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron nuevas recomendaciones por las que recortan el periodo de aislamiento para los contagiados de la Covid-19 asintomáticos de diez a cinco días. Pero, ¿cuándo es más contagioso un infectado por Ómicron?

En un comunicado, los CDC explicaron que el cambio viene motivado por la demostración científica de que la mayoría de los contagios se producen al inicio de la enfermedad, en el primer y segundo día de aparición de los síntomas y dos o tres días después. Por eso, las personas que resulten positivas deberían aislarse durante cinco días si son asintomáticas y una vez pasado ese periodo continuar con mascarilla otros cinco días para minimizar el riesgo de infectar a otros.

Los CDC también actualizaron sus recomendaciones para la cuarentena de quienes hayan estado expuestos a la enfermedad por un contacto estrecho con una persona contagiada. Quienes no estén vacunados o no se hayan puesto la tercera dosis guardarán cinco días de aislamiento y después utilizarán mascarilla cinco días más. Si el aislamiento no es posible, deberá utilizar una mascarilla bien ajustada durante diez días tras el contacto.

Síntomas de Ómicron

Aunque todavía existen muchas incógnitas sobre la nueva variante, los datos apuntan a un panorama con menos casos graves. Pese a la explosión de contagios, en esta sexta ola de pandemia en España, la letalidad ha caído en picado. En concreto. la cifra de infectados que fallecen ha bajado del 1,7% al 1,4% en un mes.

Según un estudio publicado los (CDC) el síntoma más común de las personas que enferman de Ómicron es la tos seca, que afecta hasta un 89% de los contagiados. Otros síntomas frecuentes son la fatiga (65%) y la congestión nasal (59%). La dificultad para respirar (16%), la diarrea (11%) o pérdida de gusto y olfato (8%) son los menos frecuentes.

Además, algunos contagiados están sufriendo episodios de sudores nocturnos, un síntoma no visto hasta el momento. “Éstos son de tal intensidad que el pijama y la ropa de cama del paciente amanecen empapados”, aseguró el médico Unben Pillay en una sesión informativa convocada por el Departamento de Salud de Sudáfrica.